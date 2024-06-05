Devrim DEMİR

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nin küçük ortağı Serdal Gündüz'ün PI duruşması bugün başlıyor.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde Şubat ayında başlatılan soruşturma kapsamında ismi birçok suça karışan ve 3 aydır hükümsüz tutuklu cezaevinde bekleyen Serdal Gündüz'ün ilk tahkikat duruşmasında soruşturma memuru mahkemede ifade verecek.

113 Suçlama var..

KSTÜ'nin küçük ortağı Serdal Gündüz aleyhinde, 'Sahtekârlıkla banka emri düzenleme', 'Suç geliri aklama', 'Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme', 'dolandırıcılık' ve 'Sahtekarlıkla para temini' suçlamaları olmak üzere 113 davadan yargılanması bekleniyor.