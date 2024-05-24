Serdal Gündüz'ün davası 30 Mayıs’a ertelendi

Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak iki ay süreyle cezaevine gönderilen okulun direktörü ve hissedarlarından Serdal Gündüz bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, davanın 30 Mayıs’a ertelenmesine karar verdi.

Serdal Gündüz aleyhinde hangi suçlamalar var?

Serdal Gündüz aleyhinde, “sahtekarlıkla banka ödeme emri”, “Suç geliri aklama”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “dolandırıcılık” ve “sahtekarlıkla para temini” suçlamaları bulunuyor.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan Savcı Fatma Damdelen, beklenen evrakların bulunduğunu belirterek, S.G.’nin tutukluluğunun devamını ve davanın başka bir tarihe tehir edilmesini talep etti.

Damdelen, davaları hızlı bir şekilde getirmek için gerekli çabanın da harcandığını ifade etti.

Zanlı avukatı Doğa Zeki ise müvekkilinin iki davasının hazır olduğunu söyledi, “Ancak başka dosyalar daha gelecek. Bu dosyalarla da ilgili eksiklikler olacak. Süreç uzayacak.” dedi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, davanın 30 Mayıs’a ertelenmesine emir verdi.

Haber: Mehmet Kara (TAK)