Serdal Gündüz ve Berke Özbek mahkemeye getirildi

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan üniversitenin küçük hissedarı Serdal Gündüz ve asistanı Berke Özbek Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne getirildi.

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