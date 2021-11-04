Sennaroğlu, Meclis Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırdı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, UBP'nin talebiyle, yarın sabah 09.00'da Meclis Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırdığını açıkladı.
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, UBP'nin talebiyle, yarın sabah 09.00'da Meclis Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırdığını açıkladı.
Toplantının gündeminde milletvekilliği erken genel seçimi tarihinin belirlenmesi yanında Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda karma oyun kaldırılması yönünde değişiklik yapılması yer alacak.
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Etiketler : Önder Sennaroğlu