Şenkul: “Kentin 6 noktasında altyapı çalışmalarına başlandı”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, su yetersizliği konusuna işaret ederek, kentin altı noktasında altyapı çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şenkul, Girne’nin hızla büyümesinin yarattığı sorunlardan biri olan su yetersizliği konusuna işaret ederek, uzun yıllar yetmesi planlanan Türkiye suyunun, özellikle yaz aylarında yetersiz kalmaya başladığını kaydetti. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin gerekli ilave yatırımları yapmaya başladığına değinen Şenkul, kentin altı noktasında altyapı çalışmalarına da başlandığını ve bu sayede uzun bir süre su sorunu yaşanmamasının hedeflendiğini belirtti.

Özellikle Karmi ve Edremit bölgelerinde yapılacak çalışmaların yol güzergahında olmasından dolayı bu bölgelerde bir süreliğine sıkıntı yaşanacağına işaret eden Şenkul, Girne Belediyesi olarak vatandaşların mağduriyetini en aza indirecek şekilde çalışacaklarının altını çizdi. Şenkul, açıklamasının sonunda, “Ülkemizin, kentimizin ihtiyacı olan bu altyapı yatırımları için hem Türkiye Cumhuriyeti’ne hem de göstereceği anlayış sebebiyle tüm vatandaşlarımıza kentim ve ülkem adına teşekkür ederim.”