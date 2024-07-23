Şenkul, İmamoğlu ile görüştü

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Gerçekleştirilen görüşmede Girne Belediye Meclis Üyeleri Ali Tektan, Burak Güler ve Hüseyin Çakır da yer aldı. 22 Temmuz Pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen görüşme ile ilgili Şenkul, sosyal medya hesabından bir açıklama gerçekleştirdi.

Şenkul şunları söyledi: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile bugün çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantıda gündem Girne’miz idi. Ekrem Başkan bizler gibi Girne sevdalısı olduğunu, sohbet esnasında gündeme gelen önemli sorunlarımıza karşı gösterdiği ilgi alakayla bizlere çok net hissettirdi. Bizlere ve kentimize gösterdiği ilgi, alaka için kendisine kentim adına çok teşekkür ediyorum.”