Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Nazar Erişkin ile Güne Dair programında, 6 Aralık seçimleri öncesinde gündeme gelen bayrak tartışmalarını, Başbakanın Yüksek Seçim Kurulu kararına yönelik açıklamalarını, Türkiye ile ilişkileri, partisinin son anket sonuçlarını ve yolsuzlukla mücadele programını değerlendirdi.

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) CTP'ye yönelik bayrak taşımadığı ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı yönündeki eleştirilerini değerlendiren Özdenefe, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

CTP'nin üst düzey temsilcilerinin 14 ve 15 Kasım'daki törenlerde, anıt ziyaretlerinde, resmi geçitlerde ve resepsiyonlarda her zaman yer aldığını belirten Özdenefe, partisinin devletin kurumlarına sahip çıkma sorumluluğunu taşıdığını söyledi. Özdenefe, devletin, bayrağın ve kurumların sahibi hiçbir siyasi parti olmadığını belirterek, UBP'nin devletin sembollerini siyasi tartışmaların merkezine yerleştirmesini eleştirdi.

Devlete sahip çıkma söyleminin, bizzat o devletin kurumlarını liyakatsiz atamalarla zayıflatmak veya anayasal mekanizmaları etkisizleştirmekle bağdaşmadığını savunan Özdenefe, Kıbrıslı Türklerin sahip olduğu kurumların etkin ve işlevsel biçimde çalıştırılması gerektiğini vurguladı.

“Başbakanın YSK kararına yönelik sözleri hukuk düzenine saldırıdır”

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim propagandasında bayrak kullanımına ilişkin kararı sonrasında yaşanan tartışmalara da değinen Özdenefe, Başbakan'ın açıklamalarını kabul edilemez bulduğunu söyledi.

Başbakan'ın sözlerini YSK'ya ve ülkedeki hukuk düzenine yönelik bir saldırı olarak değerlendiren Özdenefe, YSK kararlarının yargıçların kişisel görüşlerine göre değil, yürürlükteki mevzuata dayanılarak alındığını belirtti.

İlgili düzenlemenin 1976 yılından beri seçim mevzuatında bulunduğuna dikkat çeken Özdenefe, bayrak, dini semboller ve benzeri unsurların seçim malzemesi olarak kullanılmasının sınırlandırılmasının temelinde, bunların herhangi bir siyasi parti tarafından sahiplenilmesinin önlenmesi anlayışının bulunduğunu ifade etti.

Özdenefe, YSK'nın mevzuat çerçevesinde karar verme yetkisi bulunduğunu, bunun herhangi bir siyasi partinin şikâyette bulunup bulunmamasından bağımsız olduğunu söyledi. Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün korunması gerektiğini vurgulayan Özdenefe, anayasal kurumların siyasi tartışmalar üzerinden hedef alınmaması gerektiğini belirtti.

“Türkiye ile ilişkiler kişisel siyasi ilişkiler üzerinden tanımlanamaz”

CTP'nin olası iktidarında Türkiye ile ilişkilerin nasıl şekilleneceğine ilişkin soruları da yanıtlayan Özdenefe, Kıbrıslı Türklerle Türkiye arasındaki ilişkilerin belirli siyasi partilerdeki kişilerin ilişkilerine indirgenemeyeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıslı Türkler arasındaki tarihsel, kültürel ve toplumsal bağlara dikkat çeken Özdenefe, bu ilişkilerin kişisel siyasi yakınlıklar üzerinden tanımlanmasını hem Türkiye'ye hem de Kıbrıslı Türklere yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirdi.

İki taraf arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını belirten Özdenefe, hükümetlerin değişmesinin bu bağların niteliğini ortadan kaldırmayacağını ifade etti.

Türkiye'nin KKTC'de önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Özdenefe, bu yatırımların daha sağlıklı sonuçlar üretmesi için protokollerin hazırlanma ve uygulanma süreçlerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

CTP'nin Türkiye ile ilişkileri karşılıklı saygıya dayanan, ihtiyaçların açık biçimde konuşulduğu ve kurumsal iş birliğinin esas alındığı bir zemine oturtmayı hedeflediğini belirten Özdenefe, bu konuda toplumun endişe duymaması gerektiğini ifade etti.

“İlk 100 günde yolsuzlukla mücadele görev gücünü kuracağız”

CTP'nin yolsuzlukla mücadele programına ilişkin ayrıntıları da paylaşan Özdenefe, iktidara geldiklerinde ilk 100 gün içerisinde bir görev gücü oluşturacaklarını açıkladı.

Mevcut denetim kurumlarının yetkileri bulunmasına rağmen mevzuat, personel, altyapı ve kurumlar arası koordinasyon eksiklikleri nedeniyle yeterince etkili çalışamadığını savunan Özdenefe, Sayıştay, Başsavcılık, polis ve Maliye Teftiş gibi yapıların görevlerini sürdürürken daha güçlü bir koordinasyon mekanizmasına ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Özdenefe, farklı kurumların aynı alanlarda denetim yapabildiğini, buna karşılık bazı soruşturma dosyalarının hangi aşamada olduğunun uzun süre kamuoyu tarafından öğrenilemediğini belirtti.

Yeni mekanizmanın, kurumların görev alanlarına müdahale etmeden iş bölümünü güçlendirmesini ve soruşturma süreçlerinin izlenebilmesini sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.

İlk 100 günde toplumun güven duyduğu kişilerden oluşacak bir görev gücü kurulacağını açıklayan Özdenefe, bu yapının bir yıllık çalışma sürecinde bağımsız bir yolsuzlukla mücadele otoritesinin oluşturulması için hazırlık yapacağını belirtti.

Özdenefe, kurulması öngörülen otoritenin başkanının yedi yıllık bir süre için seçilmesini ve yeniden seçilememesini planladıklarını söyledi. Böylece başkanın yeniden atanma beklentisi nedeniyle siyasi etki altında kalmasının önlenmesinin amaçlandığını ifade etti.

Yeni yapının yalnızca yolsuzluk iddiaları ortaya çıktıktan sonra harekete geçen bir mekanizma olmamasını hedeflediklerini belirten Özdenefe, önleyici denetim sistemlerinin de kurulacağını anlattı. Milletvekilleri ve mali ya da idari yetki kullanan atanmış yöneticilerin mal bildirimleri üzerinden, kişisel verilerin korunması koşuluyla belirli risk göstergelerinin değerlendirilebileceğini söyledi.

Mal varlığı beyanlarında dikkat çekici farklılıklar veya açıklanması gereken değişiklikler bulunması halinde araştırma başlatılabilecek bir sistem öngördüklerini belirten Özdenefe, bu mekanizmanın kişisel haklar ve veri güvenliği bakımından hassas kurallarla çalışması gerektiğini vurguladı.

Özdenefe, amaçlarının yolsuzluk gerçekleştikten sonra hesap sormakla sınırlı kalmayan, kamu kaynaklarının kullanımındaki riskleri önceden belirleyebilen ve kurumların hesap verebilirliğini güçlendiren bir yapı oluşturmak olduğunu ifade etti.