“Sendikalaşma özendirilmiyor”

Tünay MERTEKÇİ

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (DEV-İŞ) 7 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen 14’üncü Olağan Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen Semih Kolozali, Dev-İş’in en genç başkanı oldu. Ülkedeki sendikaların şu anki başkanları arasında da en genç başkan olan 34 yaşındaki Kolozali, “Dev-İş’in geleneğinden güç alarak mücadeleye devam edeceğiz, taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Kıbrıs’ta barışı savunmanın kırmızıçizgileri olduğuna dikkat çeken Semih Kolozali, ayrım yapmaksızın işçi hakları için “mücadeleye devam” vurgusu yaptı.

En genç başkan

Siyaset Bilimi mezunu olan Dev-İş’in yeni Başkanı Semih Kolozali, öğrencilik yıllarından itibaren siyasi ve sendikal birçok görev aldı. Dev-İş’e ilk adımını 2017 yılında atan Kolozali, aktif olarak birçok görevde bulundu. Ülkenin içinde bulunduğu koşullardan, Dev-İş’in de etkilendiğine dikkat çeken Kolozali, “Yaşadığımız göç dalgalarından biz de nasibimizi aldık” dedi. Bazı arkadaşlarının, hayatlarını başka ülkelerde devam ettirme fırsatı yakaladığını dile getiren Kolozali, “Burada yıllarca verdikleri mücadeleyi bırakmak ve buradan ayrılma kararı çok zor oldu. Düzensizlik, barış ortamının sağlanamamış olması gibi etkenler, arkadaşlarımızı göç yollarına düşürdü” dedi. “Biz çocukken yaşadığımız sorunların, hala çocuklarımızın yaşıyor olması çok üzücü” diye konuşan Kolozali, mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi. Kolozali, Dev-İş’in bugüne kadarki en genç başkanı olurken aynı zamanda şu an görev yapan sendika başkanlarının arasında da en genci. Dev-İş’in eski başkanlarını da hatırlatan Kolozali, “Hasan Sarıca, Bayram Çelik, Ali Gulle, Mehmet Seyir, Hasan Felek ve Koral Aşam. Hepsinin emekleri çok büyük” diye konuştu.

“Mehmet Seyis, hasta yatağında bile Dev-İş’i düşündü…”

Bugüne kadarki başkanların tümünün çok fedakarlık yaptığına vurgu yapan Kolozali, geride bıraktıkları kongrelerini de yakın zamanda hayata gözlerini yuman eski başkanlardan ve Dev-İş’in sembol isimlerinden Mehmet Seyis’e atfederek gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Kolozali, “Mehmet Seyis Başkan karakteri gereği de çok inatçı ve mücadeleci bir insandı. Hasta yatağında bile sendikasını hep en ön planda tutmuş bir insandı. Kendisini ziyarete gittiğimizde bile, iş yerlerindeki durumu, işçileri sordu. Sağlığından önce, sendikasını sormuş biriydi. Bütün başkanlarımızdan adım adım oluşan bu geleneklere sahip çıkarak onların bıraktığı bayrağı, daha ileriye taşımayı ümit ediyoruz” diye konuştu. Dev-İş Federasyonu’nun, üç alt sendikanın birleşiminden oluştuğunu ifade eden Kolozali, bu sendikaların, Genel-İş Sendikası, Petrol-İş Sendikası ve Emek-İş Sendikası olduğuna dikkat çekti. Genel-İş Sendikasının çoğunlukla belediyelerde örgütlü olduğunu söyleyen Kolozali, bunun yanında basın sektöründe de bankacılık sektöründe de örgütlü olduklarını kaydetti.

“Kıbrıs’ta barışı savunmak kırmızı çizgimiz”

Boğaz Endüstri Madencilik Çimento Fabrikası’ndan da söz eden Kolozali, “Özel bir şirket olmasına rağmen yıllardır Genel-İş orada da örgütlülüğünü sürdürüyor. Ülkemizde örnek gösterilebilecek bir iş yeri. Bunun parçası olabilmek gurur kaynağımızdır” dedi. Emek-İş sendikasının ise daha çok özel sektörde örgütlü olduğunu dile getiren Kolozali, Avcılık Federasyonu ile toplu iş sözleşmesi imzalandığına dikkat çekti. Eğitim Vakfı’nda da örgütlü olduklarını kaydeden Kolozali, arıtma tesisinde sendikanın faaliyet yürüttüğünü söyledi. Petrol-İş Sendikası ile ilgili de bilgi veren Kolozali, söz konusu üç sendikanın, Dev-iş Federasyonu’nu oluşturduğunu vurguladı. Kolozali, yaklaşık olarak bin 500 üyelerinin bulunduğunu ifade etti. Dev-İş’in geçmişten günümüze keskin ideolojik çizgilerinin bulunduğuna işaret eden Kolozali, her kongrede yenilediklerin kararların olduğunu dile getirdi. Kolozali, “İşçilerin din, dil, cinsiyet ve cinsel yönelim ayırmaksızın haklarını savunmak kırmızı çizgimizdir. Kıbrıs’ta federasyonu, barışı savunmak ve işçilerin emek birliğini savunmak en önde gelen çizgilerimizden bazılarıdır” diye konuştu.

“Örgütlülüğümüzü korumak en önemli görevimiz”

“Bize gelen bu gelenekten güç alarak mücadeleye devam edeceğiz, taviz vermeyeceğiz” diyen Kolozali, yeni dönemde gençleşen yapılarından da bahsetti. Dünyada sendikacılığın değişmeye başladığını belirten Kolozali, “Siyasette de olduğu gibi sendikacılıkta da gençleşen nesle uyum sağlayabilme adına çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz” dedi. Kıbrıs’ta sendikacılığın ciddi baskılarla karşı karşıya kaldığının altını çizen Kolozali, sendikasız çalışmanın özendirildiğine dikkat çekti. “Özellikle pandemi sonrası, evden çalışma gibi yöntemlerle işçilerin bağının zayıflatılarak sendikasızlaştırma çabaları devam ediyor” diye konuşan Kolozali, yeni dönemde, örgütlülüklerini korumayı en önemli görev olarak nitelediklerini vurguladı. Kıbrıs’ın güneyinde sendikal faaliyetlerine devam eden PEO ile geçmişten gelen güçlü bir bağlarının bulunduğuna dikkat çeken Kolozali, Dev-İş ile PEO’nun birçok konuda ortak mücadeleler verdiğinin altını çizdi. Gerek 1 Mayıslarda gerekse 1 Eylüllerde ortak ses çıkarttıklarını vurgulayan Kolozali, ortak verdiklerini mücadelelerden söz etti.

“Sendikalaşmanın önünde engeller var”

Güneydeki dulluk maaşları gibi konuları, PEO ile ortak takip ettiklerini anımsatan Kolozali, “PEO ile birlikte, sorunların aşımında ortak mücadele ediyoruz. En son, güneyde çalışıp emekli olan ve eşinin vefatıyla dulluk maaşı alamayan insanlarımız vardı. Uzun süre bunun mücadelesini verdik ve sonuç aldığımızı gururla duyurduk” dedi. PEO ile iyi ilişkilerinin aynı şekilde devam edeceğine vurgu yapan Kolozali, ortak mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi. Sendikaların Kıbrıs’ta yaşadığı sorunları dile getiren Kolozali, sendikalaşmanın önündeki fiziki engeller bulunduğunu vurguladı. Sendikalaşmayı yeterince özendirmeyen yasal düzenlemelerden söz eden Kolozali, söz konusu yasaların değişmesi gerektiğinin altını çizdi. Çalışma yaşamındaki en önemli sorunlardan birinin de asgari ücret olduğunu söyleyen Kolozali, asgari ücret belirlenirken yasal kriterlerin uygulanmayışını eleştirdi.

“Asgari ücret belirlenirken çalışan bile heyecan duymuyor”

Kolozali, “Asgari ücret belirlenirken artık emekçi bile heyecan duymuyor. Tespit komisyonunun daha toplandığı gün, piyasa artışını gösteriyor. Çalışan, daha artışını almadan çalındığını biliyor” dedi. Üyelerinin büyük bölümünün belediyelerde çalıştığını kaydeden Kolozali, yasal eksiklikler bulunduğunun altını çizdi. “Bunların en temelinde, uzun süredir çıkmayan ve üzerinden 13 sene geçmiş belediye personel yasasına bağlı sınav tüzüğü problemi bulunuyor” diyen Kolozali, kamuya personel alınırken nasıl bir sınav sistemi uygulanacağının belli olduğunu kaydetti. Belediyelere 2011’den beridir memur alımı yapılamadığına dikkat çeken Kolozali, sınav tüzüğü olmamasından dolayı bu gibi sorunlar yaşandığını ifade etti. Kolozali, “Belediyeler ihtiyaç duyduğu bütün memur kadrosunu, işçi statüsünde işe almak durumunda kalıyor. Tüm memuriyet görevlerini yapmak için işçi kadrosunda alıyorlar. Böylelikle hak edilen maaşları da alamıyor çalışanlar. Temel sorunlarla karşılaşıyor insanlar. Son zamanlarda özellikle sözde belediye reformu döneminde de bunu dile getirdik” dedi.