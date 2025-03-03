Sendikaların kadın bürolarından ortak etkinlikler…

Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU üyesi PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in kadın büroları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde her yıl yaptıkları gibi, bu yıl da ortak etkinlikler düzenliyorlar.

WFTU üyesi sendikaların kadın büroları adına bir açıklama yapan DEV-İŞ Kadın Bürosu temsilcisi Sevgül Uludağ, şöyle dedi:

“Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU üyesi sendikalarımızın kadın büroları olarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde her yıl yaptığımız gibi, bu yıl da karşılıklı işyeri ziyaretleri düzenliyoruz. Sendikalarımızın örgütlü olduğu işyerlerine ziyaretlerimiz 6 ve 7 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak. 20 Mart 2025 akşamı ise ortak bir panel düzenlenerek kadın çalışanların adamızın kuzeyinde ve güneyinde çeşitli sektörlerde karşılaştıkları sorunlar ele alınacak.

6 Mart 2025 Perşembe günü KTÖS’ün örgütlü olduğu Dikmen İlkokulu’ndaki kadın öğretmenlere ortak bir ziyaret yapılacak, ardından KTAMS’ın örgütlü olduğu Sosyal Hizmetler Dairesi’ndeki kadın çalışanlar ve DEV-İŞ’in örgütlü olduğu Öğretmenler Bankası’ndaki kadın çalışanlar ziyaret edilecek. Aynı gün KTÖS, kadın sendikacılara bir öğle yemeği verecek.

7 Mart 2025 Cuma günü PEO’nun örgütlü olduğu Tseri’de emekli kadın emekçiler ziyaret edilecek, ardından Laiko fabrikasındaki kadın çalışanlarla bir araya gelinecek. Sonrasında PEO merkezi ziyaret edilecek. Ziyaretlerde kadın çalışanlara karanfiller verilecek, karşılaşılan sorunlarla ve çözüm umutlarıyla ilgili sohbet edilecek.

20 Mart 2025 Perşembe akşamı ise saat 18.00’de PEO merkezinde bir panel düzenlenecek ve Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU üyesi sendikaların her biri, örgütlü bulundukları alanda kadın çalışanların karşılaştıkları sorunları dile getirecekleri birer bildiri sunacaklar. Panel ardından PEO merkezinde resepsiyon yer alacak.

Sendikaların kadın büroları, Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir de ortak bildiri yayımlayacaklar…”