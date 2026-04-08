Sendikalardan ortak karar: Genel greve devam!
Kamuda örgütlü sendikalar, genel greve yarın da devam edeceklerini açıkladı.
Sendikalar adına açıklama yapan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, grev ve eylemlilik sürecinin Çarşamba gün de devam edeceğini ifade etti.
Tuğcu, taleplerinin net olduğunu belirterek, "Kararname geri çekilsin, yasa tasarısı komiteye gönderilsin ve hükümet erken seçim tarihi açıklasın" dedi.
