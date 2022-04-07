Sendikalar’dan eylemlere devam kararı: “HP 2 ayda bir ödensin, stabil muhasebe birimine geçilsin”

Sendikalar, ‘Hayat Pahalılığı Ödeneği’nin iki ayda bir ödenmesi ve stabil bir muhasebe birimine geçilmesi’ için eylemlere devam kararı aldı.

1 Nisan eylemini organize eden sendikalar, bugün Başbakanla görüşmelerinin ardından, kendi aralarında yaptıkları toplantıda da gelinen durumu değerlendirdi, alınan kararları açıkladı.

Kurumların özelleştirilerek peşkeş çekilmesine karşı çıkan sendikalar, Hayat Pahalılığı Ödeneği’nin iki ayda bir ödenmesi ve stabil bir muhasebe birimine geçilmesi için eylemlere devam kararı aldıklarını belirtti, eylem programını açıkladı.

Buna göre;

-8 Nisan Cuma günü saat 17:30’da Mağusa “Sulu Çember’de” mum ve ekmek dağıtım eylemi yapacak.

-11 Nisan Pazartesi günü Mağusa Vergi ve Araç Kayıt dairelerinde -tam gün uyarı grevi gerçekleştirilecek.

-12 Nisan Salı günü ise EL-SEN işbaşı yapmama eylemi gerçekleştirecek.

Sendikaların ortak açıklaması şöyle:

“Bugün Başbakan Sn. Faiz Sucuoğlu’nun istemi üzerine yoksullaşmaya ve toplumsal yok oluşa karşı mücadele eden, sendikalarımız bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Ülkemizin geldiği ekonomik ve siyasi durumun değerlendirildiği toplantıda, sendikalarımızın iki hafta önce hükümete sundukları önerilerle ilgili hükümetin tavrı sorgulandı. Başbakan sendikalarımızın önerilerine önümüzdeki Perşembe gününe kadar yazılı cevap verme taahhüdünde bulunmuştur.

Sendikalarımız bugün kendi aralarında yaptıkları toplantıda gelinen durumu değerlendirmişler ve aşağıdaki kararları almışlardır.

Hükümetin elektriğin özelleştirilmesine ve bilinçli olarak batırılan kurumun zararının halktan çıkarılmasına yönelik tutumuna karşı çıkılmasına.

Elektriğe yapılan zamlardan, %30’unu tüketen dar ve sabit gelirliler büyük oranda etkilenmektedir. Yüksek refah seviyesi içinde olan kişi ve ayrıcalıklı kesimlerin, elektriğin %70’ini fakir toplum kesimleri ile aynı şartlarda tüketmesini kabul etmiyoruz.

Maliyetler belirlenirken sosyal adalet ilkesi çerçevesinde çalışanların maaş, gelir ve mal varlıkları üzerinden fiyatlandırma yapılmalı, fakir ve zengin aynı kefeye konmamalıdır.

Devletin görevi varlıklı olandan aldıkları ile kurumun maliyetinin altında satış yapmasını engelleyecek politikalara katkı yaparak zararı önlemesi olmalıdır.

Bu çerçevede; sendikalarımız kurumlarımızın özelleştirilerek peşkeş çekilmesine karşı çıkarken, Hayat Pahalılığı Ödeneği’nin iki ayda bir ödenmesi ve stabil bir muhasebe birimine geçilmesi için eylemlere devam kararı almıştır.

Bunun için;

8 Nisan Cuma günü saat 17:30’da Mağusa “Sulu Çember’de” mum ve ekmek dağıtım eylemi yapacaktır.

11 Nisan Pazartesi günü Mağusa Vergi ve Araç Kayıt dairelerinde ve İskele Vergi Dairesinde tam gün uyarı grevi gerçekleştirilecektir.

12 Nisan Salı günü ise EL-SEN işbaşı yapmama eylemi gerçekleştirecektir.

KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KOOP-SEN, BES, DEV-İŞ, TÜRK-SEN,

DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, HÜR-İŞ, KAMU-SEN,

HAK-SEN, MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, VERGİ-SEN, ADA-SEN

DEV-İŞ (Devrimci Genel İş, Emek-İş, Petrol-İş,)

TÜRK-SEN (El-Sen, Tel-Sen, TES, KES, Gıda-Sen, Liman-Sen, As-Sen,)

HÜR-İŞ ( Kamu-İş, Bay-Sen, DAÜ Per-Sen, BASS, Büro-İş)