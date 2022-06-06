Sendikalar sokağa iniyor

Ayşe GÜLER

KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

Biz teslimiyet protokolü diyoruz, onlar itaatten bahsediyor

- “Biz teslimiyet protokolü diyoruz, onlar itaatten bahsediyor. Hükümetin meşru olduğunu söyleyip destek veriyor. Bizler, ortak paydada buluştuğumuz sendikalarla birlikte yürüyeceğiz. İlk adımı da Pazartesi günü atacağız.”

- “Siyasi irademize müdahaleye, teslimiyet protokolüne zamlara ve yoksullaşma karşı ortak hareket etmeliyiz. Üretimle ilgili adım atmalıyız. Bizler tüm bu konularda birlikte hareket etme kararı aldık. Bunu toplumun tüm kesimlerinde anlatacağız.”

Toplumsal Varoluş Platformu sokağa iniyor. Nasıl bir eylemlilik süreci bizi bekliyor?

“Toplumsal Varoluş Platformu, toplumsal mücadele ile sorunların çözüleceğine inanıyor. Toplumsal mücadeleyi tüm kesimlerle birlikte verebilirsek başarabiliriz. Bu durum, yalnızca sendikaların sorumluluğuyla kalmamalı, tüm sivil toplum örgütü ve halk destek olmalı.

Siyasi irademize müdahaleye, teslimiyet protokolüne zamlara ve yoksullaşma karşı ortak hareket etmeliyiz. Üretimle ilgili adım atmalıyız. Bizler tüm bu konularda birlikte hareket etme kararı aldık.

Bunu toplumun tüm kesimlerinde anlatarak, verilecek mücadelenin hassasiyetini bilerek, asgari müştereklerde buluşarak, Kıbrıs Türk kültürünün varlığını bu topraklarda sağlamlaştırmak istiyoruz.

Bu çerçevede daha geniş kitleleri aramıza alarak hareket edeceğiz. Siyasi partilerin de mücadeleye destek vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu mücadele onlarla da verilmeli, etkili olsun.”

Bazı sendikalar, hükümetin meşru olduğunu savunuyor. Bu konuda ne düşünürsünüz?

“Biz teslimiyet protokolü diyoruz, onlar itaatten bahsediyor. Hükümetin meşru olduğunu söyleyip destek veriyor. Bizler, ortak paydada buluştuğumuz sendikalarla birlikte yürüyeceğiz.

İlk adımı da Pazartesi günü atacağız. Etkili ve dikkat çekici bir eylem yapacağız.

Bazı sendikalar, gerçekten kötü örnek sendikal harekete ve sendikacılığa zarar veren hükümet yanlısı, işverenle işbirliği yapan sendikalar var. Yıllardır sarı sendikaların varlığından bahsediyoruz. Çığırtkan keklileri aramızdan uzaklaştırmamız gerekir. Emek hareketine zarar veriyorlar.

Bizler, toplumsal varlığımızı koruma adına, ülkeyi seven ülkede çocuklarımıza güzel gelecek gelecek bırakma için mücadele eden yurtseverleriz.”





Memur-Sen Başkanı Akın Manga:

Eyleme katılmayacağım, hükümet meşru

- “Hükümeti cumhurbaşkanı görevlendirdi. Mademki hükümet meşru değil, Anayasa Mahkemesi’ne neden gidilmedi? PM karar verdi, görevlendirme yaptı.”

- “Sendikaların biri sağa biri sola çekerse, istediğimizi, talep ettiğimizi alamayız. Pazartesi günkü eylemin etkili olacağına inanmıyorum. Üyelerin, sendikalara fazla güven kalmadı. Buna bizler de dahil. Sendikaları kötülemek istemiyorum, ama üyelere doğru söylemiyorlar.”

Hükümetin meşru olduğunu açıkladınız ama Toplumsal Varoluş Platformu’nda yer alan sendikalar sokağa iniyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?

“Hükümet meşrudur. Hükümet ayrı iş, protokol ayrıdır. Hükümeti cumhurbaşkanı görevlendirdi. Demokratik teamüller adına bir vekile vermesi gerekirdi. Cumhurbaşkanı var, Anayasa var. Mademki hükümet meşru değil, Anayasa Mahkemesi’ne neden gidilmedi? PM karar verdi, görevlendirme yaptı.

Meclisten geçti. Milletvekilleri onayladı. Onaylamasa tamam değil diyelim. Hükümet, 29 vekil onayı ile kuruldu. Geçmişte de bunlar yaşandı, görevlendirmeler yapıldı.

Türkiye çok müdahale yaptı.”

Peki neden Pazartesi günkü eylemde yoksunuz?

“Daha önceki toplantılara katıldık. Görüşlerimizi belirttik, destek verdik. Bu toplantıya çağrılmadık. Bu yüzden eyleme katılmayacağım. Sonraki süreçle ilgili değerlendirmede bulunacağım. Sendikaların biri sağa biri sola çekerse, istediğimizi, talep ettiğimizi alamayız. Pazartesi günkü eylemin etkili olacağına inanmıyorum. Üyelerin, sendikalara fazla güven kalmadı. Buna bizler de dahil. Sendikaları kötülemek istemiyorum, ama üyelere doğru söylemiyorlar. Bir gün eylem yaparız, arkası gelmeyince unutur gider. Sendikalar arasında kutuplaşma olduğunda etkili olmaz. Sendikaların bir siyasi görüşü olabilir ama sendikacılıkta siyaset olmaz. Başarılı olamayız. Dikkate alınmadığımız için kırgınım.”