Nazım Çavuşoğlu: "Sendikalar hükümete gün veremez."

Kürşat, Dünya Günü kapsamında bu yıl temiz enerji konusunun gündemde olduğunu kaydetti.

Kürşat, Hükümet “hiçbir konuda bir gaile çekmediğini” vurguladı. Kürşat, Yeşilyurt’ta 100 dönümlük arazide yer alan çamların çam kese böceği sorunu yaşadığını ancak bununla ilgili bir adım atılmadığını söyledi.

“Bu arazinin tamamen kuruması beklenmiş sonra da UBP yandaşlarına, biri Tarım Dairesi’nde bir çalışanını babasına diğeri de Yeşilyurt Örgüt Başkanı’na verilmiştir.” Dedi.

İklim kriziyle ilgili gerekli adımların atılmadığını söyleyen Kürşat, hükümetin kuraklık ya da iklim değişikliğinin yarattığı diğer sorunlarla ilgilenmediğini belirtti.

Kürşat İskele’de atık suların denize karışması sorunuyla ilgilenilmediğini de söyledi.

Çam kese böceği konusunda tedbir alınmasını talep eden Kürşat, ormanlık arazi oluşturulmasını zor olduğuna işaret ederek, orman varlığının korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmasında eğitime yer veren Kürşat, “Bekirpaşa Lisesi öğretmenlerinin, verdikleri mücadelede, yanlarındayız.” dedi.

“1974 yılından beri birlikte yaşadığımız bu ülkeyi yurt bilen herkes ülkede böyle bir gündem olmadığını söylüyor.” diyen Kürşat “Hükümet laik demokratik çağdaş bilimsel adil eğitim hakkını, bu tüzük değişikliği ile birlikte öğrencilerin elinden almış oldu.” diyerek vurguladı.

Kürşat, laiklik konusunun toplumun kırmızı çizgisi olduğunu kaydetti, hükümet yetkililerini tüzüğü geri çekmeye çağırdı, aksi halde genel grev dahil ülkede yaşanacaklardan hükümetin sorumlu olacağını ifade etti.

Kürşat narenciye birliklerinin açıklamalarına işaret ederek konu hakkında bilgi istedi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Çavuşoğlu, Kürşat’ın bahsettiği orman arazileri konusunda bilgisi olmadığını ancak ilgili bakan yurt dışından geldikten sonra konu hakkında bilgi vereceklerini söyledi.

Cyprufex’in, 2009 öncesi, CTP döneminde kapatıldığını ifade eden Çavuşoğlu, kendilerinin iktidara geldikten sonra hummalı bir çalışma ile Cyprufex’i tekrar açtıklarını belirtti.

Çavuşoğlu "paketleme tesisi durduruldu" açıklamalarına yanıt olarak ise Cyprufex’in üreticiyi koruyan bir yapıda olduğunu bu nedenle kendilerinin bu kurumun hayatta kalmasına önem verdiklerini anlattı.

UBP’nin üretici dostu bir parti olduğunu, dalında kalan narenciye için bile ödeme yaptığını dile getiren Çavuşoğlu “UBP iktidarlarında hiçbir zaman ne kuraklık ne narenciye ne zeytin konusunda üretici yere düşürülmüştür.” dedi.

Başörtüsüyle okula gitmek isteyen öğrencilerin engellenmesinin siyasi bir yaklaşım olduğunu söyleyen Çavuşoğlu hukuk temelli bir duruş benimsendiğini ve öğrencilerin inançlarına uygun şekilde eğitim alma hakkının korunması gerektiğini belirtti.

Konuyla bağlantılı olarak gerçekleştirilen eylemlerin sürgit hale getirildiğini söyleyen Çavuşoğlu sendikaların hükümete yönelik tutumu da eleştirilerek, “Burası yüce Meclis’tir; sendikalar hükümete gün veremez." dedi.

Sendikaların tüm davetlerini reddederek teknik kurula da katkı koymadığını söyleyen Çavuşoğlu, yapılan düzenlemenin hukuk devleti ilkesi çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtti.

Düzenlemenin hukuka uygun olup olmadığını belirleyecek şeyin sokakta ateş yakmak ya da benzeri eylemler olmadığını söyleyen Çavuşoğlu "Bizim yaptığımız düzenlemenin hukuka uygun olmadığını iddia edenler, bu iddialarını mahkemeye taşımıştır. Eğer mahkeme, düzenlemenin hukuka uygun olmadığı yönünde karar verirse, boynumuz kıldan incedir." dedi.

Çavuşoğlu, 23 Nisan münasebetiyle, sendika yöneticilerine görevlerini sembolik olarak çocuklara devretme çağrısında da bulundu.

Sendika yönetimlerini eleştiren Çavuşoğlu, bugünkü sendika anlayışının, çocukların göstereceği yönetim becerisinden daha yetersiz olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Bazı sendikalar, eğitimin kalitesini artırmaya yönelik bir katkı koymak yerine, dershanelerin, etüt merkezlerinin ve özel ders veren öğretmenlerin sözcülüğünü yapmaktan başka bir işle meşgul değiller" dedi.

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Fide Kürşat kullanılan dili eleştirdi. Yerinden söz alan Çavuşoğlu da eleştirdiği kesimin asla meslektaşları olan öğretmenler olmadığını, sendika yönetimleri olduğunu kaydetti