Sendikalar bugün eylemde, yarın grevde

Kamuda örgütlü 6 sendika, hayat pahalılığı ödeneğinin geri ödenmemek üzere durdurulmasını protesto için bugün Başbakanlık önünde eylem yapıyor. 6 sendika yarın da genel greve gidecek.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Hemşire ve Ebeler Sendikası ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası’nın (Vergi Sen) yönetim kurulu düzeyinde gerçekleştireceği eylem saat 11.00’de başlayacak.

6 sendika, HP ödeneğinin durdurulmasına yönelik kararı protesto için yarın da genel grev yapacak.

HAK-SEN DE YARIN TAM GÜN GREVE GİDECEK

Eşit Hak ve Adalet Sendikası da (HAKSEN), hükümetin aldığı “hayat pahalılığı ödeneğinin 4 ay süreyle dondurulması” kararına karşı örgütlü olduğu iş yerlerinde yarın tam gün grev kararı aldı. Sendika, 08.00-17.30 saatleri arasında örgütlü olduğu iş yerlerinde tam gün grev gerçekleştirecek.

TIP-İŞ EYLEMLERİNİ GENİŞLETİYOR... YARINDAN İTİBAREN POLİKLİNİK HİZMETLERİ DURACAK

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), sorunlarının çözülmesi için somut adım atılmadığı gerekçesiyle yarından itibaren tüm kamu sağlık merkezlerinde poliklinik hizmetlerinin duracağını açıkladı.

Acil Servisler, Acil Durum Hastanesi, Onkoloji, Hemodiyaliz, Thalassaemia Merkezi, 112 Hızır, Yoğun Bakım, ameliyathaneler, anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi, yatan hasta tedavileri ile Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında bulunan Ateş Poliklinikleri ve aşılamaların devam edeceğini kaydeden TIP-İŞ, hükümetin talepleri ile ilgili somut adımlar atmaması halinde eylemlerinin artarak süreceğini bildirdi.

TIP-İŞ, hekim kadrolarının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhallerinin ilan edilmesi, nöbet ücretlerinin yasal mevzuata uygun şekilde ödenmesi, görev yerinden ayrılamayan kamu sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve hayat pahalılığı ödeneği hakkının dört ay süreyle durdurulmasına yönelik yasa gücünde kararnamenin iptal edilmesini talep ediyor.

TIP-İŞ, Pazartesi günü de acil tanı ve tedaviyle ilgili kurullar dışındaki tüm kurulların durdurulması yönünde eylem başlatmıştı.

KTAMS VE KAMUSEN’İN MAĞUSA HASTANESİ LABORATUVARI’NDAKİ SÜRESİZ GREVİ DE DEVAM EDİYOR

Öte yandan dün Mağusa Hastanesi’nde tam gün uyarı grevi yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (KAMUSEN) grevi, bugünden itibaren sadece Laboratuvar bölümünde sürüyor. Sendikalar, laboratuvarda ihtiyaç duyulan personel istihdam edilene kadar grevin devam edeceğini açıklamıştı.