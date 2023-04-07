Sendikal Platform’dan El-Sen’e destek: İrademize sahip çıkmak için sokağa!

Sendikal Platform, El-Sen’in 10 Nisan Pazartesi günü Meclis önünde yapacağı eyleme destek belirtti, “İrademize, kültürümüze, geleceğimize ve kurumlarımıza sahip çıkmak için Hade 10 Nisan Pazartesi günü sokağa” çağrısında bulundu.

Yapılan açıklama şöyle: “Değerli Halkımız; UBP-DP-YDP Hükümetinin, Kamu İhale Yasası’nda değişiklik yaparak AKSA’ya 20 yıl daha alım garantili sözleşme hediye etme hedefi devam etmektedir.

Bugüne kadar EL-SEN’in ve destek veren örgütlerimiz ile siz halkımızın mücadelesi sayesinde bahse konu yasa değişikliği hükümet tarafından meclisten geçirilememiştir. Bu halkın iradesini, kurumlarını ve geleceğini peşkeş çekmek için talimat almış UBP-DP-YDP Hükümeti, 10 Nisan Pazartesi günü bir kez daha malum yasayı meclisten geçirmeyi ve toplumsal geleceğimizi ipotek etmeyi deneyecektir.

Bu bağlamda bugün Türk-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen Sendikal Platform Toplantısında, EL-SEN’in 10 Nisan Pazartesi günü meclis önünde gerçekleştireceği eyleme, Sendikal Platform, ülkenin en stratejik ve en kritik noktalarında greve giderek destek verecektir. Bu memleketin de bu kavganın da bizim olduğunu hatırlatarak siz değerli halkımızı bu mücadelede bizlerle olmaya davet ediyoruz.

Bizler, Pazartesi günü gücümüzü aldığımız sokaklarda olacağız!

İrademize, kültürümüze, geleceğimize ve kurumlarımıza sahip çıkmak için #Hade 10 Nisan Pazartesi günü sokağa!