Sendikal Platform, Tatar hakkında dava dosyaladı

Sendikal Platform, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Başbakan imzası ile partizanca geçici işçi istihdamı yaptığı” iddiasıyla, Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava dosyaladı.

Yüksek Mahkeme Mukayyitliği’ne yapılan başvuruda, istihdam edilen 16 kişi için ayrı ayrı dava dosyalandı.



Bengihan: Fırsat eşitliğine aykırı, hukuk dışı uygulama



KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, 18 Ekim’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra, seçim sonuçlarının 19 Ekim tarihinde YSK tarafından ilan edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar’ın mazbatasını aldığını kaydetti.

Bengihan, “Cumhurbaşkanı Tatar seçimi kazanabilme adına söz verdiği kişileri mutlu edebilmek için 22 Ekim tarihinde hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan olarak 16 geçici işçiyi memur yapmak için imza atarak, fırsat eşitliğine aykırı, hukuk dışı bir uygulama yaptı” iddiasında bulundu.

Sendikal Platform’un memlekette haksızlıkların ve hukuksuzlukların üzerine gitmek için her zaman ön saflarda olduğunu dile getiren Bengihan, bu yapılan uygulamada çok büyük bir haksızlık ve fırsat eşitliğine aykırılık söz konusu olduğunu savundu.

Son günlerde Covid-19 bulaşının artmasıyla hastanelerde hizmet almak için kamu sağlık çalışanlarına en fazla ihtiyaç olduğu bir dönemde bulunulduğunu ifade eden Bengihan, “Ancak 15 Kasım tarihinde büyük bir şovla açılan pandemi hastanesi kamu sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle hizmet veremiyor” ifadelerini kullandı.

Bengihan, halkın kamu sağlığına en çok ihtiyacı olduğu dönemde doktor, hemşire, laboratuvar çalışanı, teknisyen adı altında kamu sağlık çalışanı istihdam edilmediğini ileri sürdü.



“Hizmet bekleyen halka, cevap vermede yetişemez duruma geldik”



21 tane hemşirenin karantinada olduğunu söyleyen KTAMS Başkanı Bengihan, "hastanede hizmet bekleyen halka, cevap vermede yetişemez duruma geldik” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın 16 kişiden, 2 tanesini Cumhurbaşkanlığı’na diğerlerini sosyal sigortalar, mahkemeler, posta ve benzeri alanlara memur görevi yapmak için işçi aldığını ileri süren Bengihan, bugün devlette kamu dairelerinin Başbakanlık’tan talep ettiği istihdam ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bengihan, bunların arasında Meteoroloji Dairesi’ne Meteoroloji Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Tarım Dairesi’ne Tarım Mühendisi, Maliye Bakanlığı’na memur, Hazine Dairesi’ne muhasebe görevlisi olduğunu kaydetti.

TC ile imzalanan protokol gereği bir kişi emekli çıkarsa yerine bir kişi istihdam edilebildiğini belirten Bengihan, bu sayının dolduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yapmış olduğu istihdamlar nedeniyle sayı dolduğu için gerçekten ihtiyaç olan kamu sağlık çalışanının asıl ve sürekli kadrolara istihdam edilemediğini iddia eden Bengihan, diğer ihtiyaç olan dairelerde de sınav geçen kişilerin kadro yetersizliği nedeniyle istihdam edilemediğini ileri sürdü.

Bengihan, Sendikal Platform olarak halkın beklediği hizmetlerde aksama yaşanacağını bilmeleri sebebiyle, hakkı yenen ve mağdur edilen insanların da hakkını aramak, hukuk yaratmak ve partizanca istihdamlara dur demek amacında olduklarını kaydetti.

Bengihan, bu nedenle Cumhurbaşkanı Tatar’ın 22 Ekim’de istihdam ettiğini savundukları 16 kişi için tek tek dava dosyalayarak, yürütmenin aldığı kararı durdurma başvurusu yapacaklarını belirtti.