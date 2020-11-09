Sendikal Platform “Demokrasi ve İrade Yürüyüşü”ne katılacak

Sendikal Platform “Demokrasi ve İrade Yürüyüşü”ne katılacağını açıkladı.

Sendikal Platform’dan yapılan yazılı açıklamada “Demokrasi ve irade için yürüyeceğiz. Demokrasimize, irademize yapılan müdahaleler kabul edilemezdir” denildi.

Yaptıkları toplantılarda “tüm yurtsever kesimlerle birlikte mücadele kararlılıkları” olduğu dile getirilen açıklamada “Kendi kendimizi yönetme irademizin hayat bulması için gelecek günlerde Sendikal platform çatısı altındaki sendikaların, Siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin oluşturacağı Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP) çatısı altında mücadelemizi yükseltme kararlılığındayız” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle sürdü:

“Kıbrıs Türk Toplumunun uluslararası hukuka göre sahip olduğu haklarının ve statüsünün Kıbrıs’ta bir çözümle uluslararası toplumun parçası olabilmesi için ısrarlı mücadelemiz devam edecektir. Bu doğrultuda yarın saat 18.00’de Lefkoşa Dereboyu’nda başlayacak olan ‘Demokrasi ve İrade Yürüyüşü’nde biz de olacağız”