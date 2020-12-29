Sendikal Platform, Cumhurbaşkanı Tatar'ın aleyhine YİM’de dava açıyor
Sendikal Platform, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Başbakan imzası ile partizanca geçici işçi istihdamı yaptığı” iddiasıyla yarın yargıya başvuracağını açıkladı.
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Sendikal Platform, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Başbakan imzası ile partizanca geçici işçi istihdamı yaptığı” iddiasıyla yarın yargıya başvuracağını açıkladı.
Platform, saat 09.15’te Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava dosyalayıp basın açıklaması yapacağını duyurdu.
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Etiketler : sendikal platform, ERSİN TATAR