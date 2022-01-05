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Sendikal Platform Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak

Sendikal Platform Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak

Sendikal Platform, “Özel sektör çalışanlarının gasp edilen 13’üncü maaş hakkı” konusunda yarın Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak.

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Sendikal Platform, “Özel sektör çalışanlarının gasp edilen 13’üncü maaş hakkı” konusunda yarın Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak.
Platformdan yapılan yazılı açıklamaya göre, basın açıklaması yarın saat 10.00’da gerçekleştirilecek. 

 

Fotoğraf: ARŞİV

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