Sendikal Platform Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak
Sendikal Platform, “Özel sektör çalışanlarının gasp edilen 13’üncü maaş hakkı” konusunda yarın Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak.
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Sendikal Platform, “Özel sektör çalışanlarının gasp edilen 13’üncü maaş hakkı” konusunda yarın Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak.
Platformdan yapılan yazılı açıklamaya göre, basın açıklaması yarın saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
Fotoğraf: ARŞİV
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