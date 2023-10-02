Sendika ‘tedbir’ istedi, Komite ‘takipteyiz’ dedi!

YENİDÜZEN-ÖZEL HABER

Okulların açılmasıyla bulaşıcı hastalıklar baş göstermeye başladı.

Özellikle ilköğretimde COVID-19 ve üst solunum yolu enfeksiyonları vakaları arttı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komite Üyesi Dr. Mustafa Akansoy ise genel sağlık tedbirlerine uyulması gerektiğini anımsatarak, okullar özelindeki duruma ilişkin “Hastalık seyrine göre durumu belirleyeceğiz. Önümüzdeki gidişata göre karar vereceğiz. Takipteyiz, izleyip göreceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş ise yasal prosedür ve hijyene dikkat çekti, “Okullarda yoğun şekilde bilgilendirme çalışmaları, maske ve sosyal mesafenin önemi anlatılmalı. COVID-19’a yakalanan öğrenci ve öğretmenlerin yasal izole süresi net şekilde bilgilendirilmeli” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Okullar özelinde COVID-19 göz ardı edilmemeli”

Bazı okullarda yöneticiler ve öğretmenlerin COVID-19 olduğuna ilişkin bilgi aldıklarını anlatan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, “Hasta olan çocuklar bir hafta okula gitmiyor. Bu konuda hazırlanmış bir önerge yok, çalışma yok. COVID-19 olan öğretmenler bize başvurduğu zaman Göğüs Hastalıkları Uzman doktorlardan aldığımız bilgiler ışığında onları yönlendiriyoruz” dedi.

COVID-19’un pandemi ibaresinden çıkarıldığı, buna karşın bulaşıcı bir hastalık olarak kabul edildiği bilgisini aldıklarını da sözlerine ekleyen Maviş, okullar özelinde yapılması gereken çalışmalara şöyle değindi:

“COVID’e yakalanan öğrenci veya öğretmen olsun 5 gün istirahat etmek zorundadır ki bu bulaşıcılık yayılmasın. Bununla ilgili bir an önce önlem alınmalı. Toplumun genelinde yapılan birkaç maddelik açıklama var. Okullar özelinde ise COVID göz ardı edilmemeli. Bir önlemler dizisi açıklanması hem önemli hem uyarıcı olacaktır. Okullarda temizlik malzemeleri bile henüz okullara gitmedi, hademe sorunu olan okullarımız var. Hijyen koşulları oluşturmak veya hangi tedbirler alınmalı, yasal prosedürü daha net açıklanmalı. Meslek örgütleri de uyarıyor, bunlar dikkate alınmalı.

Çocuklar sosyal mesafe sınırını gözetemiyor, ‘bekle ve gör politikası’ yerine gerekli önlemler alınmalı. Okullarda yoğun şekilde bilgilendirme çalışmaları olmalı, maske ve sosyal mesafenin önemi anlatılmalı. COVID-19’a yakalanan öğrenci ve öğretmenlerin yasal izole süresi net şekilde bilgilendirilmeli.”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komite Üyesi Dr. Mustafa Akansoy:

“Hastalık seyrine göre durumu belirleyeceğiz, takipteyiz”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komite Üyesi Dr. Mustafa Akansoy, özellikle bireylerin bulaşı önlemek için hastalık halinde evde kalması, doktora başvurması gerektiğine vurgu yaptı.

Akansoy, hastalığın seyrine göre okullardaki tedbirlere ilişkin durumun ilerleyen günlerde belirlenebileceğini anlatarak, özetle şunları ifade etti:

“Önümüzdeki gidişata göre karar vereceğiz. Takipteyiz, izleyip göreceğiz. Zaten grip sezonuna doğru gidiyoruz. Hastalıkların şiddeti, seyri ne olacak bakacağız.

Bir, bir buçuk ay sonra zaten bu hastalıklar mutlaka artacaktır, her kış bunları yaşıyoruz. Herkes uyulması gereken kuralları zaten artık biliyor, bilmeli, ona göre hareket etmeli.

‘Sosyal mesafe, maske, kapalı alanlarda, hastaysa evde kalmak’ gibi altın kurallar bulaşı önler. Özellikle veliler bu konuda hassas olmalı, çocuklarını okula göndermemeli.”