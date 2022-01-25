TDP eski Milletvekili Zeki Çeler, seçim sonucuna ilişkin kırgın olmadığını, saygı duyulması gerektiğini belirtti, “Sempatiler bize oylar diğerlerine olursa, sonuç böyle olur” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN’e konuşan Çeler, “Halkın takdiri böyleymiş. Yaptığımız çalışmalar icraatlar, çalışmalar Meclis’te bize gelen sıkıntıları duyurmamız demek ki oy getirmiyor” dedi.

Seçimi kazanan ve göreve devam edecek milletvekilleri başarılar dileyen Çeler, mücadeleye her platformda devam edeceğini dile getirdi.

Çeler, kendi öz eleştirilerini de yapmaları gerektiğini ifade ederek, “Toplumun tercihi bizim dışarıda kalmamızdan yanaymış. Her seçimde kazanmak da kaybetmek var. Her zaman kazanacağına dair bir şey olmaz” şeklinde konuştu.

Çeler, sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı:

"Doğruları ve yanlışları ile 8 yıldır mecliste halkımızı temsil etmeye çalıştım. Gerek muhalefette gerek hükümette elimden geleni yaptığıma inanıyorum.

15 ay bakanlık yaptım ve halen adımdan söz ettiriyorsam, bu ülkede emeğin, yoksulun, emeklinin, özel gereksinimlinin, yanında olduğunu gösteren bir hükümet dönemi de yaşatmışsak ne mutlu bize.

Muhalefetteyken özellikle gençliğin ve mağdur olanların sesi olduk. Bize gelen sorunları meclis kürsüsünden haykırarak sonuçlar elde ettik.

Sevenim olduğu kadar nefret edenim de var bu da işin doğasında…

Sonuçta birileri memnun kalırken birilerinin de işine gelmeyecektir.

Kazandığımız gibi kaybedeceğimizi de bilerek bu yola çıktık. 8 yıllık bir tecrübe ve sevenler biriktirmişim…

Bugüne kadar destekleyen ve yanımda duran başta ailem, arkadaşlarım, partililerim, ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim.

Göreve devam eden ve yeni seçilen (emeğin hakkını yeyen bazıları hariç) başarılar dilerim.

Tabi ki bizim de öz eleştirimizi yapıp mücadeleye her platform da devam edeceğimi söylemek isterim ve bir de not düşmeden kendimi alı koyamayacağım.

Sempatiler bize oylar öbürlerine

Birkaç gün dinlenip sokaktayım, esas şimdi başlıyor"