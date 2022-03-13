Selvilitepe’de kar kalınlığı 15 cm’ye kadar ulaştı

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, kuzeyden gelen soğuk hava kütlesinin etkisinde kalan ülkede, bugün, hem dağlık bölgelere hem de iç kesimlere kar yağışının etkili olduğunu, kar kalınlığının Selviltepe’de 15 cm’ye kadar ulaştığını söyledi.

Buran, üst atmosferin oldukça soğuk olmasından dolayı dağlık kesimlerin yanı sıra iç kesimlerde de kar yağışının etkili olduğunu belirterek, “Lefkoşa ve bölgesi ağırlıklı olarak kar yağışı aldı. Diğer bazı iç kesimlere kısa sürekli kar yağışı düştü ancak hemen arkasından sağanak yağışın gelmesinden dolayı yerde tutmadı” diye konuştu.

Buran, Selvilitepe’de kar kalınlığının 10-15 santimetreye ulaştığını da bildirdi.

10 Nisan 19787'de ülke genelinde kar yağmıştı

Mart ayında “nadiren” kar yağışı görüldüğünü belirten Buran, 10 Nisan 1987’de ülke genelinde kar yağışının etkili olduğunu anımsattı. Buran, Lefkoşa’da en son Şubat 2015’te kar yağışı olduğunu da hatırlattı.

“Salı ülke genelinde kar etkili olabilir”

“15 Mart Salı günü ise karla karışık yağmur ve kar yağışı ülkenin tamamında etkili olabilir” diyen Raif İlker Buran, 16 Mart Çarşamba günü havanın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacağını söyledi. Buran ayrıca 17 Mart Perşembe günü havanın parçalı bulutlu, zaman zaman sağanak yağmurlu olacağını kaydetti. 18-20 Mart tarihleri arasında ise hava paçalı bulutlu olacak” dedi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü’nün verdiği bilgilere göre, hava sıcaklığı, pazartesi ve salı günü 10-13°C dolaylarında; çarşambadan itibaren ise 15-18°C dolaylarında seyredecek.

Rüzgar; pazartesi ve salı günleri kuzeyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı şeklinde esecek. Diğer günlerde kuzey ve doğudan, orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak devam edecek.

15-16 Mart tarihlerinde sabah saatlerinde de don olayı bekleniyor.

“Bu ay boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek”

Mart ayındaki sıcaklıkların mevsim normallerinin 20 °C olduğunu ancak şu anda sıcaklıkların yaklaşık 7 ile 10 °C altında seyretmekte olduğunu belirten Buran, “16 Mart’tan itibaren hava sıcaklıkları 18-20 °C’ye çıkacak. 21-22 Mart tarihlerinde mevsim normallerine ulaşacak” dedi.

Ancak Buran, Mart ayı boyunca sıcaklıkların, mevsim sıcaklığının altında seyredeceğine de işaret ederek, 21-22 Mart tarihlerinde sıcaklıkların, peak yapıp, mevsim normallerine yani 20 derecelere ulaşmasından sonra yine düşüş göstereceğini söyledi.