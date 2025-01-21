Sel’in duruşması 28 Ocak’a ertelendi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTBÜ) başlatılan "sahte diploma" soruşturması kapsamında yargılanan eski Mağusa Polis Müdürü Barış Sel'in Pİ duruşması ertelendi.

Duruşmanın ertelenme nedeni, ilk tanık olacak tahkikat memurunun rahatsızlığı olarak ifade edildi.

Sel'in Pİ duruşması 28 Ocak 2025 tarihine saat 10:00’a ertelendi.

Öte yandan "Sahte Diploma ve Yolsuzluk Soruşturması" kapsamında tutuklu yargılanan üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz’ün avukatı Doğa Zeki, 40’a yakın dosya olduğunu belirtti. Zeki, her dosyaya PI duruşması yapılması durumunda 100’lerce tanık olduğunu davanın 2028 yılına kadar bitmeyeceğini söyledi “Serdal Gündüz 2028 yılına kadar yargılanamaz” dedi.