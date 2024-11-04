Selanik’te Juliette Binoche fırtınası esiyor

Murat OBENLER / SELANİK

Bu yıl 31 Ekim’de Şilili yönetmen Pablo Larrain’in son çalışması Maria ile açılan festivalde 65. Selanik Uluslararası Film Festivali’nde Fransız aktris Juliette Binoche fırtınası esiyor. Fransız yıldız Juliette Binoche, İngiliz aktör Ralph Fiennes ile birlikte hem Festivalden Onursal Altın İskender Ödülünü aldı, hem Yönetmen Uberto Pasolini’nin tarihsel draması The Return(Dönüş) filminin Olympion Sineması’nda yer alan dünya prömiyerine katıldı hem de film ekibinin katıldığı basın toplantısı ile basın mensuplarının sorunlarını yanıtladı. Hem basın mensupları hem de Selanik’li sanatseverler tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılanan Binoche, hayranları ile de bol bol fotoğraf çektirdi.

Büyük alkışlarla Binoche ve Fiennes, Onursal Altın İskender ödülünü aldılar

Tarihi Olympion Sineması’nda 1 Kasım Cuma gecesi yer alan tören kırmızı halı geçişi ile başladı ve her iki sanatçı hayranlarının sevgi seli arasından bol bol fotoğraf çektirerek salona alkışlarla girdi. Festival Genel Müdürü Elise Jalladeau ve Sanat Yönetmeni Orestis Andreadakis gecede yaptıkları konuşmada "Bu gece burada iki seçkin sanatçıyı ağırlamak ve onurlandırmak için toplandık. J.Binoche ve R.Fiennes sadece harika oyuncular değiller: Onlar insani duyguların iki cesur kaşifi, sanatlarının öncüleri, benzersiz hikayelerin gerçek anlatıcıları.” dedi. Daha sonra sahneye gelen iki sanatçı ödüllerini alarak birer de konuşma yaptılar.

Fiennes: “Juliette ile çalışmak bir nevi rüya. Birlikte vakit geçirebileceğiniz olağanüstü bir sanatçı. Onunla çalışmak ilham verici”

Söz alan ilk kişi Ralph Fiennes oldu ve duygusal bir konuşma yaptı. "Burada bu harika kadının yanında olmaktan dolayı çok minnettarım ve onur duyuyorum. Burada onun hakkında konuşma fırsatı bulduğum için çok minnettarım, bunun için teşekkür ederim. Öncelikle Juliette'e teşekkür etmek istiyorum. Onunla çalışmak bir nevi rüya. Birlikte vakit geçirebileceğiniz olağanüstü bir sanatçı. O harika bir kadın. Çok sıradışı ve eşsiz bir enerjiyi kanalize ediyor. Onunla çalışmak ilham verici. Başka hiçbir aktörle yaşamadığım bir şekilde veriyor. Gördüğünüz gibi duygu doluyum, onu çok seviyorum” diyen Fiennes, izleyiciler tarafından uzunca alkışlandı.

Binoche: “Gökyüzü ve denizleriniz bir ilham kaynağıdır. Hayatımda ve hayatımızda sizin sözleriniz ve düşünceleriniz, büyük filozoflarınız ve azizleriniz yolumu ve kalbimi besliyor.”

Binoche ise oldukça heyecanlı bir şekilde yaptığı konuşmada, “Gökyüzü ve denizleriniz bir ilham kaynağıdır. Hayatımda ve hayatımızda sizin sözleriniz ve düşünceleriniz, Sofokles, Homeros, büyük filozoflarınız ve azizleriniz, özellikle de Aziz Paisios, yolumu ve kalbimi besliyor. Dünyaya verdikleriniz için teşekkür ederiz. Bugün Selanik'te çok muhteşem bir gün geçirdim. Manastırlarınızı ziyaret ediyorum, sokaklarınızda yürüyorum. Taşlarınızı ve ağaçlarınızı hissetmek, ekmeğinizi, balıklarınızı ve sebzelerinizi yemek ve Bizans hazinelerinize hayranlıkla bakmak. Ne güzel bir yolculuk," dedi.

Binoche: “Daha uzun yıllar harika filmlerin ve insanların sinema salonlarına gelmesini diliyorum, çünkü bu gerçekten fark yaratıyor.”

Binoche ayakta alkışlandığı konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Festivalin hayırlı olmasını diliyorum. Daha uzun yıllar harika filmlerin ve insanların sinema salonlarına gelmesini diliyorum, çünkü bu gerçekten fark yaratıyor. Bugün çok özel bir gün çünkü bu ‘düğün’ ödülünü seninle paylaşıyorum Ralph. Bizler çok şanslı insanlarız. Ortak bir zeminimiz var, sadece oyunculuk değil. Dönüşecek bir yer, bir yaranın nasıl neşeye, bir hayal kırıklığının cesarete, korkunun nasıl huzurlu bir yuvaya dönüşebileceğini gösteren bir yer. Arkadaşım Ralph, kendinizin en neşeli ve en samimi gerçeğine gerçek bir 'eve dönüş' yaşamanızı diliyorum. Bununla ne demek istediğimi biliyorsun. Sizinle birlikte oyunculuk yapmak başlı başına bir ödül ve kalbimi, aklımı çok dolduruyor. Sanki seni tanıyormuşum gibi geliyor ama yine de seni keşfetmek istiyorum. Sen çelişkilerle dolu bir gizemsin ama yine de seni tam da bu yüzden seviyorum. Birlikte hareket ettiğimizde saklanacak yerimiz yok. Bu yüzden kendimizi göstermek her zaman en iyi seçimdir."

“Bir erkek ve kadının yeniden bir araya gelişini anlatan bu hikayede bir araya gelmemiz çok doğru oldu. Bu kaderdi”

Yönetmen Uberto Pasolini,Fransız aktris,İngiliz aktör ve yunanlı yapımcı Konstantınos Kontovrakis festivalin Limanda yer alan Stavros Tornes salonundaki basın mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında ise “Dönüş'teki hikayeyi Ralph'la paylaşmak çok özeldi çünkü birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz ve muhtemelen bunun son filmimiz olabileceğini göreceğimiz bir yaşa geliyoruz. Yıllar boyunca çok iyi arkadaş kaldık ve bunun doğru şey olduğunu düşündük. Juliette'in dediği gibi bu kaderdi. Bir erkek ve kadının yeniden bir araya gelişini anlatan bu hikayede Hasta filminden 28 yıl sonra bir araya gelmemiz çok doğru oldu.”

Binoche: “Bu rüyayı, Uberto'nun içindeki bu ihtiyacı ve hikayeye olan tutkusunu karşılamak. Gerçekten çok etkilendik.”

Binoche bir soruya verirken gözleri doldu ve titrek bir sesle "Bu rüyayı, Uberto'nun içindeki bu ihtiyacı ve hikayeye olan tutkusunu karşılamak. Gerçekten çok etkilendik. Çok duygulandırıcıydı çünkü bir oyuncu olarak bunu istersiniz. Bir film yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Pasolini üzerinde çalışabileceği hard disklerle eve gittiğimizde ve bu dileği yerine getirdiğimizde, iyi olduğumuzu hissettik. Biz iyiyiz."

Fiennes: “Bu sanat eseri ve ticari etiketlerinin arasında sıkışıp kalıyoruz”

Bir soru üzerine Fiennes şunları söyledi: “Bu sanat eseri ve ticari etiketlerinin arasında sıkışıp kalıyoruz. Bu bana eski bir dil gibi geliyor ve umarım yarının sinemasını şekillendiren genç kuşak film yapımcıları bu ikili tuzağa düşmezler.” Yönetmen Uberto Pasolini ise hikaye anlatımına bir "süreklilik" olarak bakmamız gerektiğini ve yayıncıların bazı şeylerin "daha az insanı çekeceğini, bazılarının ise daha fazla çekeceğini" doğruladığını söyledi.

Pasolini: “Yayıncılar, belirli ülkelerde sinemalarda dağıtılmayan filmlerin tanıtımına yardımcı oluyor. Belki Mubi belirli bir sinemayla Netflix'ten daha çok ilgileniyor, ama bence onlar bir yandan da yardımcı oluyorlar. Hâlâ sinemanın diğer insanlar arasında büyük ekranda izlenmesi gerektiğine inanıyorlar." dedi.

Pasolini: “Bu iki yüzün bu filmde olduğu gibi iletişim kurması bir nimet”

Pasolini: “Juliette ve Ralph'la çalışırken çoğu zaman aksiyon diyorsunuz ve sadece izliyorsunuz çünkü bu olağanüstü. Size hayal edebileceğinizden daha karmaşık bir şey veriyorlar. Film yaparken bu anları yaşarsınız. Bu size Bergman'ın bakılacak en güzel şeyin yüz olduğunu hatırlatıyor. Bu iki yüzün bu filmde olduğu gibi iletişim kurması bir nimet.”