Sel ve hortumun bilançosu ağır: 62 konut,18 işyeri, 20 araç

Fehime ALASYA

Sel ve hortum felaketinde zarar gören Çatalköy ve Yenierenköy belediyelerinin hasar tespit çalışması tamamlandı. Belediyelerin hasar tespit çalışmasıyla felaketin boyutu da bir kez daha ortaya çıktı.

Çatalköy ve Yenierenköy’de 62 konut, 18 işyeri, 20 araç, birçok bahçe ve istinat duvarı, yüzlerce dönüm arazi içindeki ürünler zarar gördü. Lapta’da 3 ev kullanılmaz hale geldi. 10 evin ise eşyaları hasara uğradı.

Çatalköy bölgesinde 44 konut, 17 işyeri, 18 aracın zarar gördüğü tespit edildi. Belediyenin ilgili kurumlarla yaptığı hasar tespitleriyle ilgili maddi tablo ise bugün ortaya çıkacak.

Yenierenköy’de 15 konut, 10 konutun sadece eşyaları, 3 narenciye bahçesi, 28 kişiye ait meyve ağaçları ve sebzeler, 1 süt imalathanesi ve 2 araç zarar gördü.

Bölgede 12 istinat ve bahçe duvarı çökerken, birçok evin garajı ve bahçesi ile küçükbaş kanatlı hayvanlar zarar gördü.

Hasar tespit çalışmaları hala süren Lapta bölgesinde ise ilk tespitlerde 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Lapta Belediyesi ise hasra tespit için ekiplerin hala bölgede çalışma yaptığını, henüz tespitlerini ortaya çıkmadığını kaydetti.

Gözler yeni kurulacak olan hükümette

Hasar tespitlerindeki maddi tablonun oluşmasından sonra ortaya çıkan sonucun önce Kaymakamlık, oradan da Başbakanlığa iletileceği, yeni hükümet kurulmasıyla da yaşananların doğal afet ilan edilerek, kaynak yaratılmasıyla mağdur olan vatandaşlara destek olunacağı ifade edildi.

Hatırlanacağı üzere; Girne ve Yenierenköy Bölgeleri'nde cuma günü meydana gelen doğal afetle ilgili durum değerlendirme toplantısı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilmişti.

Çatalköy ve Yenierenköy’de hasar tespit tamam, sıra mali tabloda

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy’deki tespitlerinde; 44 konutun etkilendiği, bunların 18’inin ağır şekilde hasar aldığı, 17 işyerinin 10’unun ağır hasar ile etkilendiği, 18 aracın 9’unun kullanılamayacak hale geldiğinin belirlendiğini ifade etti.

Bölgedeki zararla ilgili tespit yaptıklarını anlatan Yenienerenköy Belediye Başkanın Emrah Yeşilırmak ise bu durumu mali tablo ile ortaya çıkarmaya çalıştıklarını kaydetti. Yeşilırmak, bu tablo ile durumu hükümete aktarıp yeni oluşumla birlikte zarar ziyanın karşılanması için herhangi bir hareket olacağı düşüncesini paylaştı.

Yenienerenköy Belediyesinden paylaşılan bilgide; 2 kişinin ağılları, 2 kişinin aracı,

15 konut, 10 evin eşyaları, 3 kişiye ait Narenciye bahçesindeki zarar, 28 kişiye ait meyve ağaçları ve sebzeler, 1 süt imalathanesi, birçok evin garajı ve bahçesi ile su kuyusu ve motoru hasar gördü. 6 kişinin istinat duvarı çökerken, 6 kişinin bahçe duvarı zarar gördü. 3 kişinin arpa, saman, yem gibi ürünleri zarar görürken, bazı tavuklarının da öldüğü kaydedildi.

Lapta’daki tepsiler sürüyor

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, doğal afetle ilgili durumu değerlendirme toplantısına kendilerinin davet edilmediğini, daha sonra arandıklarını, bu nedenle bölgedeki bazı çalışmaların geç başladığını anlattı.

Devlet Planlama İnşaat ve Girne Kaymakamlığının bölgede hasar tespit çalışması yaptığını belirten Aktuğ, bölgede üç evin tamamen kullanılmaz hale geldiğini, öncelikli olarak orada yaşayanlara yardım edilmesi gerektiğini ifade etti.

Aktuğ, “Şu an için tamamen zarar göre 3 tane ev var, bu mülk sahiplerine belediye ve akrabaları kucak açtı. Bunların çok acil çözüme kavuşması gerek. Bölgede yıkılan bahçe duvarları ve zarar gören araçlar da var. Cumartesi kurulan kriz masasına biz çağrılmadık, tepkimizi dile getirdik ve Pazartesi arandık ve devletin ilgili kurumları bölgeye gelerek hasar tespit çalışmasına başladı.” dedi.

Hasar tespiti yaptıklarını anlatan Aktuğ, “Bu durumun nasıl neticeye varacağını henüz bilmiyoruz. Sanırım yeni hükümet oluşumundan sonra bu durum şekil alacak. Biz elimizden geleni yaparak mağdur olan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz, umarım devlet de üzerine düşeni yapacaktır.” şeklinde konuştu.

Doğal afetle ilgili durumu değerlendirme toplantısında neler konuşulmuştu?

Sel ve hortum felaketinin ardından ertesi gün yapılan doğal afetle ilgili durumu değerlendirme toplantısında, Girne ve Yenierenköy bölgelerinde meydana gelen afette vatandaşların ve çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için zarar-ziyanın ivedilikle tespit edilerek Afet ve Acil Durum Komitesi'ne bildirilmesine karar verildiği açıklanmıştı.

Toplantıda ayrıca, bundan sonra yaşanabilecek doğal afetlere karşı alınacak tedbirler çerçevesinde, altyapı projelerinde uyulması gereken kuralların gözden geçirilerek standartların geliştirilmesi amacıyla teknik bir raporun hazırlanması kararına varıldığı da ifade edilmişti.

Toplantıya; İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulsioğlu, Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, Güvenlik Kuvvetleri Kurmay Başkanı Osman Tolga Kılıçarslan, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş katılmıştı.