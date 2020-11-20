Hortum kırdı geçirdi: Araçlar savruldu

Kötü hava koşulları birçok bölgede olumsuzluk yaratıyor. Karaoğlanoğlu'nda bir evin çatışına ağaç düşerken, Teknecik Elektrik Santrali'nde hortum etkisini gösterdi.

Ozanköy'de de etkili olan hortum çok sayıda ağaç ve dalların kopmasına neden oldu, ağaçlar yollara devrildi.

Bazı binaların camları kırıldı, fırtına ne varsa dağıttı.

Hortum Teknecik'te onlarca aracı savurdu, binalarda cam, pencere bırakmadı. Bölgede ciddi hasar var.

Girne Bölgesinde etkili olan hortum, Ozanköy, Çatalköy Sanayi Bölgesi, Elexus Otel Bölgesi, Lapta Oteller Bölgesi ve Karşıyaka'da hasara yol açtı.

FOTOĞRAFLARLA GİRNE BÖLGESİNDEKİ HORTUM...

Fotoğraf: YENİDÜZEN HABER MERKEZİ / Polis Basın Subaylığı / Sosyal medya