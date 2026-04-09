“Sektörlerimizin rahat etmesi için çalışmalar yapacağız”

Başbakan Ünal Üstel, Ercan Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket etmeden önce basına kapalı bir toplantı düzenledi. Üstel, sektörlere yönelik destek ve kredi adımlarını içeren 2026 mali protokolünü imzalamak üzere Ankara’ya gittiklerini açıkladı, Yasa Gücünde Kararnamelerle ilgili yaşananlardan bahsetmedi.

Üstel, “Koalisyon ortaklarımızla bir Ankara ziyaretimiz var, yarın bu ziyaretimizde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la 2026’nın mali protokolünü imzalayacağız.” dedi.

“Bu protokolün büyük çoğunluğunun içeriği altyapı ve özellikle Ortadoğu’da yaşanan gerilimlerden dolayı ekonomide yaşanan sıkıntıların giderilmesi için gerek sanayiye gerek turizme gerek küçük esnafa ve gerekse diğer sektörlerin kimisine destek, kimisine uzun vadeli düşük faizli kredilerle bu sektörleri ayakta tutmak için protokol imzalamaya gidiyoruz.” ifadelerini kullanan Üstel, enerjide de yeni adımların bu protokol kapsamında yer alacağını söyledi.

Üstel, “Yaklaşık 25 milyara yakın bütçeyi onaylayıp imzalayıp hayata geçmesi için ülkemize döneceğiz.” dedi.

Öte yandan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de temaslarda bulunmak üzere Bakü’de.