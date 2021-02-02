“Sektörel bazda aşılama için çalışma başlattık”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Başbakanlık’ta gerçekleşen toplantının gündeminin yüzde 80’inin aşı olduğunu aktardı, ekonominin hızlı şekilde toparlanması için aşılanmanın önemine dikkat çekti.

Ekonomik örgütler olarak sektörel bazda aşılama yapmak için çalışma başlattıklarını da açıklayan Çağıner, turizm sektörü için 50 bin doz aşı gerektiğini, bununla 25 bin kişiyi aşılayabileceklerini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Çağıner, “AB’den kendi hakkımıza düşen aşılarla ilgili talebimiz olacak. Türkiye’den de daha hızlı aşı gelmesi için Başbakan ve Cumhurbaşkanı’ndan talepte bulunduk. Ekonomik örgütler olarak bu konuda öneride bulunduk” dedi.

Şu anda ülkede faaliyet gösteren 150 seyahat acentesinin Mart’tan beri kapalı olduğunu ifade eden Çağıner, 115 otelden yalnızca 20’sinin temaslı, karantina ya da pandemi oteli olarak hizmet verdiğini dile getirdi.

Çağıner, bu dönemde devlet tarafından verilen maaş ve sigorta desteklerinin devam etmesi gerektiğini ifade ederek, 25 kuruşluk enerji desteğinin de sürmesinin şart olduğunu söyledi.

Toplumun bazı kesimlerinde bulaşın oteller yüzünden yayıldığına dair algı oluşturulduğunu, bunun oldukça yanlış olduğunu da kaydeden Çağıner, sözlerini şöyle tamamladı: “4 Aralık’tan itibaren 3 günlük karantinasız şekilde ülkeye turist gelmiyor. O günden bugüne vakalarda artış olmadı. Son yayılan bulaşın otellerle alakası yok. Casino ve oteller hedef gösteriliyor.

Güneyden geldiğinin üstünü örtmeye çalışıyor. Otelci de lokomotif sektördür. Bu sektörden 20 bin insan ekmek yiyor.”