“Seks köleliğine ve insan ticaretine tahammülümüz yoktur”

CTP Kadın Örgütü dün akşam Prenses Gece Kulübü’nde yaşanan ölümle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Tüm yetkilileri vicdana, hukuka ve insan haklarına uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Kadınlar yalnız değildir! Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Bugün, Alayköy’de faaliyet gösteren Prenses Gece Kulübü’nde çalışan bir kadının ölü

bulunması, ülkemizde kadınların maruz kaldığı insanlık dışı koşulları bir kez daha gözler

önüne sermiştir. Bu sadece bir ölüm değil, sistematik şiddetin ve sömürünün kanlı bir

sonucudur.

Kuzey Kıbrıs’ta gece kulüplerinde çalışan kadınların yıllardır tacize, kötü muameleye ve

insanlık dışı şartlara maruz kaldığı defalarca dile getirilmiş, kadın örgütleri, sivil toplum

kuruluşları ve ilerici kesimler bu konuda yetkililere çağrıda bulunmuştur. Ancak ne yazık ki,

hükümet bu çağrılara kulaklarını tıkamış, insan ticaretine ve sömürüye göz yummuştur.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü olarak, bu korkunç olay karşısında sessiz

kalmayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Kadınların alınıp satıldığı, zorla çalıştırıldığı ve yaşam haklarının ellerinden alındığı bu düzenin devam etmesine izin vermeyeceğiz!

Mecliste ve sokakta mücadelemizi sürdürecek, hükümeti acilen sorumluluk almaya, insan

ticaretine ve kadın sömürüsüne son verecek somut adımlar atmaya çağırıyoruz. Tüm

yetkilileri vicdana, hukuka ve insan haklarına uygun hareket etmeye davet ediyoruz.

Kadınlar yalnız değildir! Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!