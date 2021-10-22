Şekerbank şubeleri, yüzde 12 faiz oranı ve 1 yılı geri ödemesiz "Sürdürülebilir Finansman" başvurusu almaya başlıyor.

Kalkınma Bankası, Şekerbank İşbirliği ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Kriterleri (ESG) çerçevesine uyumlu bir kredi denetim sistemi olan Türkiye kökenli Agrio ile Kıbrıs Türk Çiftçisini hem avantajlı finansman olanakları ile buluşturacak, hem de sürdürülebilir tarım ve gıda ekonomisini hedefleyen bir veri sisteminin ilk adımını atmış olacak. Bu işbirliği çerçevesinde Şekerbank şubeleri, %12 faiz oranı ve 1 yılı geri ödemesiz "Sürdürülebilir Finansman" başvurularını almaya başlıyor.

Kalkınma Bankası’nda düzenlenen törenle gerçekleşen imza töreninde işbirliğini başlatacak ve küçük ile orta ölçekli çitçi ile hayvancıya pandemi sürecinde can suyu sağlayacak protokole Kalkınma Bankası adına imza koyan Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, Kalkınma Bankası’nın imkanlarının bir kısmını daha küçük küçük paketler halinde daha geniş tabana yaymak adına duydukları memnuniyeti dile getirirken, Kalkınma Bankasının yapısı gereği az sayıda başvuru dosyası ile ilgilenebildiği, bu işbirliği ile çok sayıda dosyanın daha küçük ölçekli tarım kredilerine Şekerbank aracılığı ile çiftçinin ulaşmasına olanak tanındığını anlattı.

Şekerbank adına protokole imza koyan Şekerbank Kıbrıs Genel Müdürü Serhan Tuğyan, Agrio Firması ile başlattıkları bu modelin Şekerbank'ın vizyonu ile uyumuna dikkat çekerken, Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin yeni nesil finansal servislerin önemli bir unsuru olacağını belirtti. "Bu zor dönemde Kalkınma Bankası ve Şekerbank’ın fikir birlikteliği Agrio’nun teknoloji imkanları ile Kıbrıs Türk üreticisine önemli imkanlar yaratacak." dedi.

Törende Agrio adına imza koyan Agrio Kıbrıs Temsilcisi Maypay Elektronik Para Hizmetleri Direktörü Burak Erin ise iki bankanın iş birliği ve kendilerinin projeye kattıkları dijital enstrümanların hem kredilerin doğru yerlerde kullanılması, hem de kredilerin takibi açısından önemli olacağını ifade etti. Şekerbank şubelerine başvurarak, alınacak kredi ve beraberindeki çiftçi kartı ile çiftçilerin birçok, indirimden yararlanacağını da sözlerine ekleyen Erin, şirketlerin sunduğu enstrüman sayesinde de tarım amaçlı kredilerin kullanılma biçimi ve ihtiyaç duyulan tarım ürünleri ile ilgili devletin tarım politikalarının daha kolay üretebileceği bir veri tabanın hedeflendiğini anlattı. Agrio ve Maypay olarak böylesine bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Erin, dünyada çok başarılı örneklerinin görüldüğü uygulamanın Kıbrıs'ın kuzeyinde yer almasının son derece önemli olduğunu ifade etti.

Yapılan çalışma sayesinde Agrio platformu ile KKTC Kalkınma Bankası Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde Yeşil Finans uygulaması gerçekleştirecek. Ada'da ilk dünyada ise ilk 10 uygulamadan biri olacak olan bu sistem sayesinde orta ve uzun vadede çiftçi kredilerinin kullanımlarının ESG kriterleri ile takip edilebileceğine, yeşil tahvil ihracı ve diğer sürdürülebilir finans sendikasyonları ile adanın tarım ve gıda ekonomisine destek verecek yeni kaynakların önünün açılmış olacağına da dikkat çekildi.