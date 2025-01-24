Şehit Tuncer İlkokulu’ndan Kıbrıs Kültür Günü etkinliği

Şehit Tuncer İlkokulu, 28 Ocak 2025 Salı günü saat 08:45’te düzenleyeceği Kıbrıs Kültür Günü etkinliğine hazırlanıyor. Etkinlikte halk dansları gösterileri, Kıbrıs’a özgü yemeklerin sunumu, sergi ve kermes yer alacak.

Sanatçı Cemal Özgürsel, etkinlikte sahne alarak konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Okul tarafından yapılan duyuruda, Kıbrıs kültürünün farklı yönlerini tanıtmanın ve katılımcılara keyifli bir gün yaşatmanın hedeflendiği belirtilerek, Kültüre ilgi duyan herkesin davet edildiği ifade edildi.