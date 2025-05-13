Şehit Ertuğrul İlkokulu'nda yeşil dönüşüm

Creditwest Bank, "Yeşil Okullar Projesi" kapsamında Şehit Ertuğrul İlkokulu ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle okulun ihtiyaçlarına yanıt verdi.

Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda Creditwest Bank yetkilileri, okul yönetimi ve öğretmenleri ile Sanat Kulübü öğrencilerinin katılımıyla duvar boyama etkinliği düzenlendi. Söz konusu etkinliğe Creditwest Bank’tan Genel Müdür Yardımcıları Şahin Pekel ve Suphi Çıldır ile Alternatif Dağıtım Kanalları, Pazarlama ve Kurumsal İletişim bölümünden çalışanlar katıldı.

Şehit Ertuğrul İlkokulu müdür muavinleri Övsün Akkor ve Dilber Sultanoğlu, projenin hayata geçirilmesinde okul öğretmenlerinin büyük emekleri olduğunu vurgulayarak, okulun ayrıca daha yeşil bir gelecek için çöp kovaları ve bahçe ekipmanlarını da yenilediğini belirtti. Okulun Sanat Kulübü öğrencileri ise Resim Öğretmeni Ressam Ozan Özgenler'in önderliğinde, çevre bilincini genç nesillere aşılamak amacıyla 65 metre uzunluğundaki duvara etkileyici bir duvar resmi çizdi.

Creditwest Bank yetkilileri, sosyal sorumluluk çerçevesinde hayata geçirdikleri bu anlamlı projenin, çocuklara çevre bilincini kazandırmanın yanı sıra, onların daha güzel ve sağlıklı bir ortamda oyun oynamalarına olanak sağladığını ifade etti.

Creditwest Bank'ın çevreye duyarlı bir banka olma hedefiyle ofislerinde atık pilleri topladığı, kullanılmış kağıtları geri dönüşüme yolladığı ve her yıl ağaç diktiğini belirten yetkililer, mobil uygulamaları West Notifier ve Local Pay aracılığıyla dijital bankacılık işlemleri sayesinde 2024 yılında 3 milyon adet kağıt tasarrufu sağlandığını da sözlerine ekledi.