Şehir Plancıları Odası'nda Genel Kurul yapıldı
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Şehir Plancıları Odası’nın (ŞPO) Başkanlığına Gizem Caner seçildi.
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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Şehir Plancıları Odası’nın (ŞPO) Başkanlığına Gizem Caner seçildi.
KTMMOB ŞPO’nun 41. Dönem Olağan Genel Kurulu, bugün KTMMOB binasında gerçekleştirildi.
Genel Kurulda Divan Başkanlığını Ertan Öztek, Divan Sekreterlikleri görevlerini de Hıfsiye Öztoprak Aremek ve Harun Orcan yaptı.
Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda Oda Başkanlığına Gizem Caner getirildi.
ŞPO Yönetim Kurulu üyeliklerine de Can Kara, Feriha Binici, Ayça Soygür ve Harun Orcan seçildi.
Yedek Yönetim Kurulu üyeleri ise, Nurhan Hızal ve Layık Topcan’dan oluşturuldu.
Denetleme Kurulu üyeliklerine de Ali Kanlı ve Ertan Öztek getirildi.
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Etiketler : genel kurul, Şehir Plancıları Odası, Gizem Caner