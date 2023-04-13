Şehir Plancıları Odası uyardı: “Karanlık bir istihbarat aldık”

Şehir Plancıları Odası yazılı bir açıklama yaparak, hükümetin önümüzdeki hafta Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin kaldırılmasına benzer bir hamle yaparak, yarım kalmış kaçak ve usulsüz işlerin tamamlanması için kolları sıvadığı yönünde “karanlık bir istihbarat” alındığını duyurdu.

Açıklamada, “Böylesi bir çabayı anlamakta zorluk çekiyoruz” denilerek, “Bölgeye ve halkına zarar verecek, kamu yararını hiçe sayan ve sadece belirli kesimlerin çıkarına hizmet edecek bu girişim başlamadan bitmeye mahkumdur” ifadeleri kullanıldı.

Bir başka istihbarata göreyse, Türkiye’deki Maraş merkezli depremlerin ardından, Kıbrıs’ın kuzeyinde güvenli olmayan konut stokunun iyileştirilmesi niyetiyle “ülke dışından alınacak destekle kentsel dönüşüm yapılması” olduğu belirtilen açıklama şöyle devam etti:

“15 meslek odası, binlerce üyesi ile alanında uzman şehir plancılarını, kentsel tasarımcıları, mimarları, peyzajcıları ve mühendisleri bünyesinde bulunduran KTMMOB’den yararlanmak varken, çözüm ülke dışında aranıyor! Üstelik, İmar Yasası değişikliği çalışmalarında olduğu gibi sadece inşaat sektörünün temsilcileri ile işbirliği yapılarak!”

Açıklamada, “idarenin, siyaset kurumunun ya da onların desteği ile belirli çıkar çevrelerinin, kentlerin geleceğini karartabilecek, kentli haklarını ihlal edecek, hukuka, kamu yararına, ortak akla ve bilimi aykırı her türlü hamlenin ve girişimin karşısında olacağız” denildi.

Hükümetin uyarıldığı açıklamada, “Bilimin, ortak akılın ve hukukun karşısında atacağınız her adımda, karşınızda bizi bulacaksınız” ifadeleri kullanıldı.