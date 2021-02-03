Refikoğlu: “Şehir Planlama Dairesi’nin planlama onayını ortadan kaldırdılar”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin ‘gece yarısı’ yayınladığı Özel İmar Emri ile Şehir Planlama Dairesi’nin planlama onayını ortadan kaldırdığına işaret etti, “Bu rant çevrelerinin yıllardır istediği bir şeydi” dedi.

Belirli taşınmaz mallar üzerinde yapılacak belirli gelişmelere planlama onayı vermek üzere Özel İmar Emri yayımlandı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan Özel İmar Emri, Başkent Lefkoşa İmar Planı, Girne Çatalköy İmar Planı, Beyarmudu İmar Planı, Girne 1 'inci Bölge Emirnamesi, Girne 2'inci Bölge Kapsamlı Emirnamesi, Girne Boğaz Bölgesi Emirnamesi, Tatlısu-Büyükkonuk Emirnamesi ve Karpaz Bölgesi Planlama Sınırı İçinde Denetim ve Geliştirme Emirnamesi, Bafra Emirnamesi ve Gazimağusa, İskele , Boğaziçi geçiş Süreci Emirnamesi alanlarında belirli taşınmaz mallar üzerinde yapılacak belirli gelişmelere planlama onayı vermeyi içeriyor.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, sosyal medya hesabından İmar Planı’na ilişkin yaptığı açıklamada, yayınlanan imar emri ile nerdeyse KKTC planlama sınırları içerisinde Şehir Planlama Dairesi’ne gitmeye gerek olmadan inşaat yapabilmenin önünün açıldığına işaret etti.

Refikoğlu, “Planlamadan anlamayan, tek derdi müteahhitlerin cebini doldurma amacı olanların yapacağı imar emri maalesef ki böyle olur” ifadelerinde bulundu.

“Şehir Planlama Dairesi planlama onayını ortadan kaldırıyor”

Refikoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Akşam gece yarısı yayınlananan İmar emri … bu kadar önemli konumuz ve sorunumuz varken nerden çıktı şimdi bu deyip aradınız sordunuz teşekkürler. Küçük bir bilgilendirme vereyim. İmar emri dediğimiz şey 55/89 imar yasası altında olan bir şey. İmar planı ya da emirname vb. olan bir bölgede bir imar emri yayınlarsınız ve her şeyden tasarruf sağlarsınız. Mesela bizim ülkemizde pek dikkat eden yok ama dünyada güneş panelleri basit bir inşai faaliyettir. Bazı kurallar belirlersiniz ve tüm ada için bir imar emri yayınlarsınız. Şu şu kurallara uyarak planlama onayını aldınız, tekrardan şehir planlama dairesine gitmenize gerek yok dersiniz. Ya da örneğin Gönyeli Yenikent’te 700 m2 yi geçmeyecek, 2 katı geçmeyecek vb vb 1 konut inşaatı için Lefkoşa imar planı içinde bir imar emri yayınlarsınız. Bundan sonra Gönyeli Yenikent’te böyle bir inşaat yapacak kişi şehir planlama dairesine gidip planlama onayı almaz. Güzel bir uygulama mı evet güzel. Ama planlamadan anlamayan, tek derdi müteahhitlerin cebini doldurma amacı olanların yapacağı imar emri maalesef ki böyle olur. Öyle bir imar emri yayınladılar ki nerdeyse KKTC planlama sınırları içerisinde inşaat yapacaksanız şehir planlama dairesine gitmenize gerek yok, size planlama onayı verdik deniliyor. Şehir planlama dairesi planlama onayını ortadan kaldırıyor. Bu rant çevrelerinin yıllardır istediği bir şeydir. Ama bu daha başlangıçtır. Türkiye’de ne varsa burada da olacağı söylenmiştir. Gazetecilerimize saldırı çoktandır başlamıştır, bundan sonra yapılacak olan mesleklerimize, birliğimize, odalarımıza saldırıdır, daha sonra da eğitim kurumlarımız ve eğitimcilerimize saldırı başlayacaktır. Tekrar etmem gerekirse imar emri ile emirnameler ya da imar planları ortadan kalkmamıştır. İmar emri güzel bir uygulamadır ancak doğru yapılırsa. Tüm imar planları, emirnameler ve davalar devam etmektedir. Biraz uzun oldu ama umarım yardımcı olmuşumdur. Bir dosya şehir planlama dairesinden planlama onayı alır, ktmmob vize bürosundan vize, belediyelerden de inşaat ruhsatı alır. Bu üç kurumun yetkileri farklıdır. Yani vize dairenin planlama onayını veremez ya sa belediye. Yani bundan sonra dairenin verdiği planlama onayı pas geçildi. Bunu kim kontrol edecek, kim denetleyecek. Yıllardır verilen planlama onayı neden şimdi rahatsızlık yarattı”