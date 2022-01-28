Şefik: İtirazlar değerlendirildi, sonucu değiştirecek bir şey yok

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazların değerlendirilerek, kararların verildiğini dile getirdi, neticeyi değiştirecek herhangi bir şey olmadığını söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Şefik, “İtirazların tümüne cevap verildi. Resmi Gazete’ye gönderildi” dedi.

Şefik, Meclis’te görev yapacak milletvekillerinin mazbatalarının ise ilçelere gönderildiğini, Pazartesi günü törenle verileceğini aktardı.