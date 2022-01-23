Şefik: 3 sandıkla ilgili sonuçları bekliyoruz

Saat 05.06

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik sabahın ilk ışıklarında, saat 05.06’da 760 sandığın açıldığını, 3 sandıkla ilgili sonuçların beklendiğini belirtti.

Şefik, açılan sandık sonuçlarında gayrı resmi bilgiye göre; UBP’nin %39.56, CTP’nin % 32.00, DP’nin % 7.43, TKP’nin %1.54, Bağımsızlık Yolu’nun %1.96, YDP’nin %6.41, HP’nin 6.68, TDP’nin ise % 4.42 oy aldığını duyurdu.

Yapılan hatalar nedeniyle 5 sandıkla ilgili sonuçlarının geciktiğini ifade eden Şefik, neticenin ne zaman paylaşılacağına ilişkin bilgi talep ettiğini, gelecek cevaba göre de sayıma ara verilip, verilmeyeceğini değerlendireceklerini kaydetti.

Şefik, 2018’e göre seçime daha düşük katılım olduğunu dile getiren, bunda pandemi sürecinin de etkisinin bulunduğunu ifade etti.

00.34

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, 625 sandığa göre; UBP’nin %39.63, CTP’nin %31.66, DP’nin %7.58, YDP ile HP’nin % 6.64 oy aldığını açıkladı.

Şefik, sandıklarda oy sayımına yönelik bir yavaşlama yaşandığını kaydetti, 01.30’a kadar daha fazla sonuç vermeyi umut ettiğini belirtti.

23.30

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, 539 sandık sayısına göre gayrı resmi sonuçları açıkladı, UBP’nin oy oranının yüzde 39.82, CTP’nin yüzde 31.46 olduğunu belirtti.

Şefik, DP’nin yüzde 7.67, TKP’nin yüzde 1.50, Bağımsız Yolu’nun yüzde 1.88, YDP’nin 6.95, HP’nin 6.48, TDP’nin ise yüzde 4.23 oy aldığını kaydetti.

Ayrıca Şefik, 1 saat sonra tüm gayrı resmi sonuçlara dair bilgi paylaşabileceğini de sözlerine ekledi.

22.30

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, 318 sandığın gayri resmi sonuçlarını açıkladı, UBP’nin oy oranının yüzde 41.18, CTP yüzde 30.83 oy oranı aldığını söyledi.

Şefik, DP’nin yüzde 7.88, TKP’nin yüzde 1.52, Bağımsızlık Yolu’nun yüzde 1.65, YDP’nin yüzde 7.07, HP’nin yüzde 6.06, TDP’nin ise yüzde 3.78 oy aldığını belirtti.

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, genelde 137 sandığın gayrı resmi sonuçlarının YSK’ya ulaştığını belirtti, gece yarısına kadar tüm bilgilerin gelmesini beklediğini dile getirdi.

Şefik, 137 sandık sonucuna UBP’nin oy oranının yüzde 42.60, CTP’nin yüzde 29.55, DP’nin yüzde 8.69, YDP’nin yüzde 7.28, HP’nin 5.29, TDP’nin yüzde 3.35, TKP’nin 1.69, Bağımsızlık Yolu’nun ise yüzde 1.45 olduğunu belirtti.

Televizyonda verilen sonuçlar ile YSK’nın verdiği sonuçlara bakıldığında, YSK’nın ‘geride kaldığı’ izlenimi olduğunu söyleyen Şefik, bundan rahatsızlık duyduğunu kaydederek, prosedürle ilgili bilgi verdi.

Şefik, sandıklardan bilgilerin toplanarak, mühürlü ve karma oyların ayrıldığını da belirterek, mühürlü oylara da partisel bazda dağılım yapıldığını kaydetti.

Şefik, gayrı resmi sonuçlarla ilgili 1 saat sonra yeniden bilgi vereceğini dile getirdi.