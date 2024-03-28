“Şeffaf belediyeciliği görev edindik, pek çok projeye imza attık”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, göreve geldikleri günden itibaren şeffaf belediyecilik yapmaya özen gösterdiklerini belirterek, kısa süre içerisinde çok ciddi yol kat ettiklerini söyledi.

Hem geçtiğimiz 6 ayı, hem de önümüzdeki 6 aylık süreci değerlendiren Kırok, projelerden bahsetti.

“Rutin projeler her zaman devam eder, önemli olan kalıcı projeleri hayata geçirmektir” diyen Ceyhun Kırok, devam eden ve bitmek üzere olan projeler hakkında bilgi verdi.

Çatalköy’de bulunan Hz. Ömer Türbesinin çevresinin bölgeye ayrı bir hava kazandırdığını aktaran Kırok, adanın her yanından ilgili noktaya ziyaretlerin olduğunu anlattı.

Yapımına geçtiğimiz aylarda başlayan ve şu anda inşaatı devam eden Çatalköy’deki yeni okul binası hakkında da bilgi veren Ceyhun Kırok, hedeflerinin yeni eğitim sezonunda binayı kullanabilmek olduğunu söyledi.

Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Kırok, önümüzdeki 6 ay içerisinde ise hem merkez, hem de bağlı oldukları köylerde çeşitli projelerin başlayacağını belirterek, en önemli projelerinden biri olan doğu çevre yolunun başlamasını temenni etti. Kırok, söz konusu doğu çevre yolunun Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile Karayolları Dairesi’nin altyapı çalışmalarını yaptığını sözlerine ekledi.

“Birçok projeye imza attık”

Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, 2023 yılı içerisinde önceki yıllardan kalan borçları ödemekle geçirdiklerini, buna rağmen birçok projeyi hayata geçirmeyi başardıklarını söyledi. Çatalköy Belediyesi ile Esentepe Belediyesi’nin birleşmesinden sonra, iki belediyenin sistemini birbirine entegre edebilmenin kolay olmadığını anlatan Kırok, sil baştan yeniden yapılanmaya gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Kırok, Çatalköy’deki okul projesinin kaba inşaatında sona gelindiği bilgisini verirken, okul binasının yeni eğitim yılına hazır hale gelebileceğini ifade etti.

Ceyhun bir diğer önemli projeleri olan Hz. Ömer Türbesi’nin bulunduğu konumdaki çalışmaların sonuna gelindiğini de aktararak, orada basketbol sahası, kafe ve yürüyüş parkurlarının yapıldığını, şu anda yapılan peyzaj çalışmalarıyla birlikte tamamlanacağını vurguladı.

Yaz aylarında su sorununun yaşanmaması adına çalışmaları olacağını anlatan Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Kırok, su kuyularında ve su hatlarında çalışmalar başlattıklarını ve bu çalışmalarda da sona gelindiğini ifade etti.

Ceyhun Kırok, Karaağaç’ta kullanılmayan futbol sahasının yanına bir de yürüyüş parkuru yapıldığını ve belediyenin araç filosunu da geliştirdiklerini dile getirdi.

“Halkımıza teknolojinin olanaklarını sunduk”

Seçim öncesinde ‘şeffaf belediyecilik’ konusunda vaatlerde bulunduğunu ve özellikle bunun üzerinde durduğunu da anlatan Ceyhun Kırok, bu konuda çeşitli çalışmalar yaptıklarını özellikle teknolojiyi bölgeye getirmeyi başardıklarını söyledi. Kırok, “Belediyeye internet üzerinden ödeme yapılması için çalışmalarımız oldu, internet sayfamız hayata geçti. Çeşitli yerlerde ödeme noktaları oluşturduk. Teknoloji yönünden çok geri kalmış bir belediyeyi bugün yaklaşık 7-8 noktadan ulaşılabilir konuma getirdik. Seçimlerden önce özellikle vurgusunu yaptığım şeffaf belediyeciliği hayata geçirdik. Hem halkımıza teknolojiyi sunduk, hem de belediyenin son 365 gününü değerlendirebileceğimiz anketler yaptık. Bu anketler dışında mali konularla yapılan çalışmaları halkın görebileceği şekilde paylaştık.

Halk verdiği vergilerin nereye gittiği görsün ister. Bu halkımızın en doğal hakkıdır” şeklinde konuştu.

“Umudumuz doğu çevre yolunun bir an önce başlaması…”

Önümüzdeki süreçte hayata geçirmek istedikleri projelerden de bahseden Ceyhun Kırok, en büyük projelerinden biri olan doğu çevre yolunun süreç içerisinde başlamasını temenni etti. Kırok önümüzdeki süreçten şöyle bahsetti: “Projelerimiz arasında, Bahçeli’de eski bir okul binasının köy kadın kursu merkezine çevrilmesi var. Bunun dışında Çatalköy’de yeni okul binasının bitmesiyle birlikte boşalacak olan eski okul binasının sürekli eğitim verebilecek bir yapıya çevirmeyi planlıyoruz.

Şu anda altyapı çalışmalarının devam edildiği doğu çevre yolu umarım hükümetle birlikte başlayabilir ve yolun bitimiyle trafik rahatlar. Esentepe’de 4-5 yaş grubu için yeni bir okul binasına ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Bunun dışında şu anda bir orman arazisinin protokolünün imzalanmasını bekliyoruz. Hükümet o protokolü imzaladığı takdirde, 40 dönümlük bir arazinin içerisine spor ormanı projesi hayata geçireceğiz. Bu proje adada ilk olabilecek ciddi bir projedir. Bir başka projemiz olan Esentepe’deki sahil ve bisiklet yolu projemiz önümüzdeki süreçte hayata geçecek. Arapköy’de çocuk parkı, Atatürk büstü ve halı saha projesi var. Halı sahayı Esentepe, Karaağaç ve gelecek yıl da Çatalköy’de yapma gibi bir planımız var. Önümüzdeki 6 ayda tüm bu projelerin başlamasını umut ediyoruz. Elimizden geldiğince erken başlatmak istiyoruz. Mali açıdan da bu süreç içerisinde önceki, yılların borçlarını tamamen kapatma gibi bir hedefimiz var.”

“İnsanlarımız belediyeciliğin ne olduğunu yeni anladı”

Avrupa standartlarında bir belediyeciliği halka sunmaya çalıştıklarını anlatan Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, “Belediyecilik sadece çöp toplamak, su parası almak, patlak onarmak değil. İnsanımıza yıllarca belediyeciliğin ne olduğunu anlatamadılar. İnsanlarımız sosyal medyada ‘belediyeciliğin ne olduğunu şimdi öğrendik’ gibi yorumlar yapıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz Avrupa standartlarında bir belediyeciliği ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Okul yapmak, anayolların asfalt tamirini yapmak, sokak lambası değişmek belki bizim görevimiz değildi ama hepsini kendimize vazife bildik ve ciddi adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz. Sosyal hayatta da birçok konuya önem veriyoruz. Kültür sanat konusunda tiyatro festivaliyle başladık. 27 Mart -6 Nisan tarihleri arasında adanın en gözde tiyatro ekiplerinin gösterileri olacak. Esentepe’deki salonumuzun altyapısının uygun olmaması nedeniyle tüm oyunlar Çatalköy’de olacak ama önümüzdeki yıla kadar Êsentepe’deki salonun da altyapısını tamamlayarak yurt dışından gelecek ekiplerle uluslararası bir tiyatro festivali düzenlemeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.