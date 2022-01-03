Seçmen sayısı netleşiyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçim için ilan ettiği seçim takvimine göre, sandık seçmen listeleri bugün tamamlanacak, seçmen sayısı netleşecek.

Askı öncesi seçmen sayısı 203 bin 183 olarak açıklanmıştı. 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmen sayısı 198 bin 957’ydi.

Siyasi partilerin BRT’de propaganda yapmak için YSK’ya dilekçe vermeleri için belirlenen son gün dündü. Tüm partiler bu konudaki başvurularını tamamladı.

8 siyasi partinin bu seçim için belirlediği 400 aday var. 3 bağımsız adayla birlikte 403 aday 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapmak için yarışacak. Adayların kesinleşen listesi 28 Aralık’ta yayınlanmıştı

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar için 29 Aralık’ta başlayan propaganda süreci 22 Ocak’ta sona erecek.