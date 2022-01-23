Seçime katılım oranı %58.23

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçime katılım oranını yüzde 58.23 olarak açıkladı.

Seçime katılım oranı yüzde 58.23 - Lefkoşa yüzde 60.07, Mağusa yüzde 54.40, Girne yüzde 52.20, Güzelyurt yüzde 58.30, İskele yüzde 62.24, Lefke yüzde 62.18.

Katılım oranı düştü...

Kesinleşen sonuçlara göre; 7 Ocak 2018’de yüzde 66.14 olan seçime katılım oranının gerilediği de görüldü.