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Seçime katılım oranı %58.23

Seçime katılım oranı %58.23

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçime katılım oranını yüzde 58.23 olarak açıkladı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçime katılım oranını yüzde 58.23 olarak açıkladı.

Seçime katılım oranı yüzde 58.23 - Lefkoşa yüzde 60.07, Mağusa yüzde 54.40, Girne yüzde 52.20, Güzelyurt yüzde 58.30, İskele yüzde 62.24, Lefke yüzde 62.18.

Katılım oranı düştü...

Kesinleşen sonuçlara göre; 7 Ocak 2018’de yüzde 66.14 olan seçime katılım oranının gerilediği de görüldü.

 

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