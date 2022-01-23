Seçime katılım oranı %58.23
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçime katılım oranını yüzde 58.23 olarak açıkladı.
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçime katılım oranını yüzde 58.23 olarak açıkladı.
Seçime katılım oranı yüzde 58.23 - Lefkoşa yüzde 60.07, Mağusa yüzde 54.40, Girne yüzde 52.20, Güzelyurt yüzde 58.30, İskele yüzde 62.24, Lefke yüzde 62.18.
Katılım oranı düştü...
Kesinleşen sonuçlara göre; 7 Ocak 2018’de yüzde 66.14 olan seçime katılım oranının gerilediği de görüldü.
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Etiketler : seçim, seçim 2022