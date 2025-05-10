Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan, konuk olduğu bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“Türkiyeli Kıbrıslı kavgası başlatıldı”

Son iki aydır sorunların çığ gibi büyüdüğünü, gündemin sürekli değiştiğini söyleyen Atan “Sendikalar sadece çalışanların haklarına değil, toplumun sorunlarına da duyarlılık göstermek zorunda. Disiplin Tüzüğü ile ilgili yapılan eylemlerin gidişatı değişti. Biz biliyorsunuz Hür-İş’e bağlı bir sendikayız. Türkiye bizim anavatanımız, birileri ilişkimize nifak sokacaksa biz orada olmayız. Eyleme katıldık ama çemberde yapılan basın açıklamasına katılmadık. Çünkü bizim yürüdüğümüz yol laiklikti, demokrasiydi şu anda görüyorum ki işin şekli değişti. Bizim hedefimiz hükümetimizdir, Türkiye değil. Görüyorum ki hükümetle ilgili söylemler bitti, Türkiyeli- Kıbrıslı karşılaştırmaları başladı. Ben bu arkadaşları kötülemek istemiyorum ama eylemin gidişatı değişti. Baktığınızda buna destek olan siyasiler de var” dedi.

“Kimse Türkiye vatandaşlarıyla aramıza nifak tohumu atamaz”

Söylenmeyecek sözlerin söylenmeye başladığını belirten Atan “Bakıyoruz Türkiye’ye, Türkiye’lilere karşı çok çirkin söylemler yapıldı. Kesinlikle Türkiye vatandaşlarıyla aramıza nifak tohumu atamaz, bizim bir ayağımız Türkiye’dir. Ya vatanımızda öleceğiz ya da oraya gideceğiz” şeklinde konuştu.

“Ülkeyi yönetenlerin bu kadar basiretsiz olması bizi çok üzdü”

Ülkeyi yönetenlerin bu kadar basiretsiz olduğuna inanamadığını söyleyen Atan “Birisi çıkıp birşey söylemedi. Bu konu bireyseldi, toplumsal bir konuya evrildi. Gidip konuşabilirlerdi, anlayış mantığıyla bunu yapmanız gerekiyordu. Birileri istedi diye bunu yapmamanız gerekiyordu. Ne oldu, nerede şimdi o kızımız? İlahiyat Koleji’nde. Neden bu konunun kaosa dönüşmesine izin verdiniz. Bunu en başında yapmaz mıydınız?” Diyerek de hükümete tepkisini gösterdi.

“Seçim uğruna insanları birbirine düşürdünüz”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaştığını belirten Atan “Siz oy uğruna seçim uğruna insanları birbirine düşürdünüz, kırdırdınız. İşi bu boyuta getirdiniz. Bir nala bir mıha vurdunuz. Biz hoşgörülü, demokratik, özgürlükçü bir milletiz. Bunu üslubuyla birilerine anlatsalardı iş bu boyutlara gelmezdi” diyerek sözlerini bitirdi.