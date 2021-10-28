'Seçim- kurultay değil, derdimiz geçim'

Hükümetin istifası, video skandalı, tartışmalı UBP Kurultayı… Vatandaş son dönemde ülke gündemine oturan ve siyaseti derinden etkileyen olayları ‘utanç verici’ buldu, gündemde bunların değil ‘geçim derdi’nin olması gerektiğine değindi…

Fehime ALASYA

Hükümetin istifası, video skandalı, tartışmalı UBP Kurultayı… Vatandaş son dönemde ülke gündemine oturan ve siyaseti derinden etkileyen olayları ‘utanç verici’ buldu, gündemde bunların değil ‘geçim derdi’nin olması gerektiğine değindi…

Siyasetçilerin topluma örnek olması gerektiğini dile getiren birçok vatandaş, ülke siyasetine olan güvenin sarsıldığını belirtti, ‘Keşke bu tartışmalar ülke geleceği için yaşansa’ dedi.

Ülkenin skandal videolarla gündeme gelmesini eleştiren birçok kişi, ‘şahsi menfaat’ ve ‘koltuk kavgası’ için bu kadar hırs yapılmaması gerektiğinde birleşti.

Vatandaşın siyasete ve siyasetçilere olan güveninin sarsıldığı söylerken, ülkede bunların yaşanmasının özelde Ulusal Birlik Partisi, genelde de ülke siyasetine büyük zarar verdiği yönünde görüş belirtti.

Ülkede hükümet olmadığını da anımsatan bazı vatandaşlar, ‘kendi kendimizi yönetiyoruz” dedi, ülkedeki ekonomiye odaklanılması gerektiğine vurgu yapıldı.

“Halk pahalılıkla boğuşuyor, tüp gaz 140 TL olmuş, bunları konuşan yok” diyen bazı vatandaşlar, refah için çözüm odaklı düşünülmediği eleştirilerinde bulundu.

VATANDAŞ: GÜNDEMİMİZ EKONOMİ OLMALIYDI

Veysi Dindar: “Bu skandallarla gündeme gelmek bize, siyasilerimize hiç yakışmıyor”

“Parti içinde şahsi kavgalar sürekli ön planda. Birlik olunması gereken şu günlerde herkes bir biriyle kavga ediyor. Partiye zarar veriyorlar, parti büyük yara alacak ama bu kimsenin umurunda değil. Video skandalları ile gündeme gelmek bize, siyasilerimize hiç yakışmıyor, çok yazık…”

Ahmet Miralay: “Yaşananlar tasvip etmediğimiz bir hale dönüştü”

“Kurultay döneminde parti içindeki çekişmeler çok normal ama çok fazla kişiselleştirmeden bunu yapmalıydılar. Şahsi hususlar partiye büyük zarar verdi. Yaşananlar tasvip etmediğimiz bir hale dönüştü. Üzülüyoruz, bu kişilerin hepsi tanıdığımız, bunlar keşke yaşanmasa. Eğer biz süt isek siyasiler de kaşığımız. Daha dikkatli olmalılar.”

Ahmet Mağusalı: “Halk pahalılıkla boğuşuyor, siyasettekilerin işi ham hum şorolop…”

“Ülke artık battı, bitiyoruz. Düşmanlarımızın yapamadığını biz yıllar içinde kendi kendimize yaptık. Bu kadar hırs olmaması lazım. Halk pahalılıkla boğuşuyor, tüp gaz 140 TL olmuş, bunları konuşan yok. Konumuz ülke gündemi olmaktan çoktan çıktı, siyasettekilerin işi ham hum şorolop…”

Ferhat Çakır: “Vatandaşların derdi ekonomi ama herkes koltuk derdinde”

“Özellikle videolarla ilgili skandallar gerçek anlamda mide bulandırıyor. Bizi yönetenler böyle olmamalı. Ülkede vatandaşların durumu ekonomik olarak çok kötü ama herkes koltuk derdinde. Bence bu tür olaylara adı karışan herkes top yekun istifa edip gitmeli.”

Mehmet Şimşek: “Keşke bu kavgalar ülke çıkarları için verilse”

“Partinin başı yok sonu yok. Parti içinde yaşananlar artık ülke gündeminden düşmez oldu. Ülkenin sonu nereye gidiyor bakan yok, domatesin kilosu 17 TL, tüp gaz 140 TL olur mu? Keşke bu kavgalar ülke çıkarları için verilse. Ülke sorunlarına daha çok eğilmeliler.”

Atalay Yöntem: “Ekonomimize odaklansınlar, sürekli Türkiye’den para istenerek yaşanmaz”

“Partideki bireysel çıkarlar yüzünden bu günlere gelindi. Bu saatten sonra çok çalışan bir parti bile olsa hepsi de artık bitti. Tüm doğrular bir yanlışla gitti. Siyaset son dönemlerde bu skandal videolar üzerine kurulur mu oldu, ne oldu anlamadık… Hepimiz de bunlardan utandık. Herkes silkelenip kendine gelsin. İç ekonomimize odaklansın. Sürekli Türkiye’den para istenerek veya borçlanarak yaşanmaz ki. ‘Git para gel para’ olmaz ki.”

Bülent Çatal: “Devlet yok, herkes kendi kendini yönetiyor, bel altı tartışmalar rezillik”

“Ülkede devlet yok, herkes kendi kendini yönetiyor. Siyasetteki bu bel altı tartışmalar rezillik. Siyasetçiler koltuk sevdasında, vatandaş geçim derdinde. Bu olur şey değil”

Hüseyin Özataç: “Sadece kurultay hesaplaşması, bir düzmece olduğu çok belli çok yanlış”

“Siyasetle ilgisi alakası olmayan konular gündeme geldi. Bu çok yanlış. Video skandallarının sadece kurultay hesaplaşması, bir düzmece olduğu çok belli. Bu çok yakışıksız, siyasete hiç yakışmadı…”

Şevket Dağ: “Kişisel çıkarlar artık bir kenara bırakılsın”

“Bizi kimler yönetiyor, kimler yönetmeli diye iyi düşünmeliyiz. Kişisel çıkarlar artık bir kenara bırakılsın, bireysel hesaplar bir kenarda dursun. Tüm bu skandalları yaşamamalıydık, yazıklar olsun; ‘İmam osurursa cemaat sıçar’ misali… Ülkeyi yöneten yok ama bu koltuklarda maaş alanlar var. Döviz borcumuz bu sürede ikiye katladı, devletten maaş çeken siyasilerin tuzu kuru. Bir avuç toplumu 50 vekil idare edemedi.”

Zekiye Bilir: “Hayatı nasıl ucuzlatabilirler, vatandaş nasıl mutlu olur diye kafa yormalılar”

“Şahsi didişmeler olmamalı, toplumun menfaati ön planda olmalı. Hayatı nasıl ucuzlatabilirler, vatandaş nasıl mutlu olur diye kafa yormalılar. Sadece seçim zamanı bizi görmemeliler.”

Cihan Akay: “Başa geçecek olanlar umarım artık vatandaşın da yüzünü görür”

“Yaşananlar gerek siyasette gerekse toplum nezdinde çok kötü bir örnek oldu. Keşke şahsi çıkarlar yüzünden kavgalar olmasaydı. Bundan sonra başa geçecek olanlar umarım artık vatandaşın da yüzünü görür.”

Rabia Eğin: “Gündem bu şekilde meşgul edilmemeliydi”

“Video skandalı veya bu tarz konular siyasette olmaması gereken şeyler. Bir kadın olarak yaşananlardan utanç duyuyorum, bunlar olmamalıydı. Gündem bu şekilde meşgul edilmemeliydi.”