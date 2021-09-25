Sayıştay: ‘Fon'dan harcama usulsüz

COVID-19 ile mücadele kapsamında uzun süredir Sağlık Fonu’ndan karşılanan ve ihalesiz olarak yapılan; reklam panoları, internet sitesi düzenlemesi, temaslı ve pozitif vakaları taşımak amacıyla araç kiralanması, akaryakıt alımı, aşı bilgilendirme sistemi telefon hatlarını kapsayan mal ve hizmet bedeli ödemelerinin “usulsüz” olduğu Sayıştay görüşüne yansıdı.

Sayıştay: Harcamalar Sağlık Fonu kapsamında değil, ödeme yapılamaz



Sayıştay Başkanlığı, söz konusu harcamaların Sağlık Fonu kapsamında OLMADIĞINI, bu nedenle de ödeme YAPILAMAYACAĞI bakanlığa iletti.

Başsavcılık: Maliye Bakanlığı Genelgesi ile ödenebilir



Başsavcılık ise sağlık kurumlarının ivedi ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin Maliye Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca ödenebileceğine işaret etti.

Hem Başsavcılık hem de Sayıştay Başkanlığı görüşüne rağmen, söz konusu harcamaların Sağlık Fonu’ndan karşılanmasına devam edildi.

Yüksek Yönetim Denetçisi Dizdarlı: Harcamalar usulsüz



Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, bu tip harcamaların Sağlık Fonu’ndan karşılanmasının ‘usulsüz harcama’ olacağına dikkat çekti, hukuka aykırılık vurgusu yaptı.



OYGAR: SAÇMALIYORSUNUZ!... Öte yandan görüş almak için aradığımız Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar, tepki gösterdi, YENİDÜZEN’in sorularına “Saçmalıyorsunuz. Bu haberle nereye varacaksınız. Sayıştay Başkanlığı bu yazıyı yazmışsa ne olmuş?” yanıtı verdi.

Ayşe GÜLER

Sağlıkta ‘sahte Adapass’ skandalının ardından, bu kez Sağlık Fonu’ndan yapılan ‘usulsüz harcamalar’ gündeme geldi.

COVID-19 ile mücadele kapsamında uzun süredir Sağlık Fonu’ndan karşılanan; içerisinde reklam panoları, internet sitesi düzenleme, temaslı ve pozitif vakaları taşımak amacıyla araç kiralanarak, akaryakıt alınması, aşı bilgilendirme sistemini kapsayan telefon hatlarını kapsayan mal ve hizmet bedeli ödemelerinin ‘usulsüz’ olduğu Sayıştay görüşüne yansıdı.

Sağlık Bakanlığı, Başsavcılık ve Sayıştay Başkanlığı’na yazı yazarak, pandemi döneminde alınan mal ve hizmetlerin Sağlık Fonu’ndan ödenmesinin uygun olup olmadığını sordu.

Sayıştay Başkanlığı, bu harcamaların Sağlık Fonu kapsamında OLMADIĞINI, bu nedenle de ödeme YAPILAMAYACAĞI bakanlığa iletti.

Başsavcılık ise sağlık kurumlarının ivedi ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin Maliye Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca ödenebileceğine işaret etti, ödemelerle ilgili bakanlıkla istişare edilmesi gerektiğini kaydetti.

Hem Başsavcılık hem de Sayıştay Başkanlığı görüşüne rağmen, söz konusu harcamaların Sağlık Fonu’ndan karşılanmasına devam edildi.

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, Sağlık Fonu’nun hastane ve sağlık merkezlerinin kurulması, teçhizat ihtiyaçlarını gidermek, sağlık hizmetlerinde yürütülmesi için ücretlerin belirlenmesine yönelik kullanılabileceğini söyledi.

Dizdarlı, bu tip harcamaların Sağlık Fonu’ndan karşılanmasının ‘usulsüz harcama’ olacağına dikkat çekti, hukuka aykırılık vurgusu yaptı.

Öte yandan görüş almak için aradığımız Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar, tepki gösterdi, YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlamadı.

Bu şekilde bir sorgulama yapılamayacağını, haberin amacının ne olduğunu soran Oygar, “Saçmalıyorsunuz. Bu haberle nereye varacaksınız. Sayıştay Başkanlığı bu yazıyı yazmışsa ne olmuş” dedi.

Sağlık Bakanlık’tan önerge

Öte yandan Maliye Bakanlığı’na yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili Bakanlar Kurulu’nda tüzük değişiklik önergesini gündeme getirdi.

Söz konusu önergenin Maliye Bakanlığı genelgesi dışında hareket etmeyi içerdiği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan Sayıştay Başkanlığı’na: Yönlendirme yapınız

Sağlık Bakanlığı, 20 Nisan 2021’de Sayıştay Başkanlığı’na resmi yazı göndererek, COVID-19 ile mücadele kapsamında kamu spotları (Reklam panoları, bilgilendirici reklam filmleri, internet sitesi düzenleme), araç kiralama ve akaryakıtları (COVID-19 temaslı ve pozitifleri takip taşıma amacıyla) telefon hatları (Temaslı takip ve pozitif aramaları, aşı bilgilendirme sistemi) ile ilgili alınan mal ve hizmet bedellerinin Fon ve Muhasebe Birimi’nden ödenmesinin uygun olup olmadığını sordu.

Sayıştay Başkanlığı: Fondan ödeme yapılamaz

Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Sağlık Bakanlığı’na 27 Nisan 2021’de ‘cevap’ yazısı yazarak, resmi görüşünü iletti.

Korahan, söz konusu harcamaların Sağlık Fonu kapsamında OLMADIĞI, bu nedenle de söz konusu fondan ödeme yapılamayacağı sonucuna vardı.

Sayıştay Başkanlığı görüşünde ayrıca Sağlık Kurumlarının İcra Ettiği Gelir Getirici Faaliyetlerinin Sağlık Fonuna Gelir Olarak Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü’nün giderler maddesinde Sağlık Fonu’ndan hangi kapsamda harcama yapılacağının açıkça belirtildiğine değindi.

Başsavcılık: Maliye Bakanlığı ile istişare yapılmalı

Başsavcılık da söz konusu konuyla ilgili görüşünü, 28 Mayıs’ta iletti, sağlık kurumlarının ivedi ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin Maliye Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca ödenebileceğine işaret etti.

Başsavcılık, “Aslolan devlet bütçesi kapsamında hareket etmek olup, fon kapsamında yapılan ödemelerin mevzuat sınırlarında ve/veya ivedi konularla ilgilidir” dedi.

COVID-19 harcamalarının da ivedi konulara ilişkin olup, söz konusu ödemelerin Maliye Bakanlığı ile istişare yapılarak, çözülmesi gerektiğine işaret etti.

FON KAPSAMINA NE GİRİYOR?

İnşaat, tıbbı teçhizat alımı, servis ve bakım ödemeleri, ivedi ihtiyaç…

Yaşanan gelişmeler gözleri Sağlık Fonu kapsamına çevirdi.

Sağlık Fonu’nun hangi amaçlar için kullanılabileceği ilgili tüzükte madde madde sıralanıyor.

Buna göre söz konusu fon, Sağlık Fonu Yasası çerçevesinde kamu sağlık binalarının inşaatı, tıbbi teçhizat alımları, servis ve bakım onarım ödemeleri ile ambulans ve araç alımı konusunda kullanılabiliyor.

Sağlık Fonu’ndan Bakanlığın kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, üniversiteler ve özel laboratuvarlarla imzaladığı protokoller çerçevesinde aldığı mal ve hizmetler karşılığında ödenecek ücretler karşılanabiliyor.

Son maddede ise sağlık kurumlarının ivedi ihtiyaçlarına yönelik Maliye Bakanlığı’nın ilgili genelgesi uyarınca alınan mal ve hizmetlere ödenecek ücretler de fon kapsamında…

HUKUKİ AÇIDAN DURUM NE?

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı:

“Usulsüz harcama”

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, Sağlık Fonu’nun hastane ve sağlık merkezlerinin kurulması, teçhizat ihtiyaçlarını gidermek, sağlık hizmetlerinde yürütülmesi için ücretlerin belirlenmesine yönelik kullanılabileceğini söyledi.

Zorunlu olan hizmetlerin karşılanmasında Sağlık Fonu kullanılabilir” diyen Dizdarlı, bunun dışındaki durumların hukuk dışılığı da beraberinde getirdiğini vurguladı.

Dizdarlı, “Bu tip harcamalar Sağlık Fonu’ndan karşılanması, usulsüz harcama olur” şeklinde konuştu.