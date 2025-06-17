Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirilen Kapalı Oturum sonunda açıklamalarda bulundu ve milletvekillerinin soru sormasının engellenmesini eleştirdi. Ersin Tatar’ın, basında yaptığı açıklamalardan farklı bir şey söylemediğine de işaret eden Erhürman, “Sayın Tatar’ın Meclis’e gelmesinin ne anlam taşıdığı anlaşılamadı” ifadelerini kullandı.

“Oturumun kapalı yapılmasının hiçbir anlamı olmadı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi'nde gerçekleşen Kapalı Oturumun sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Ersin Tatar’ın talebi üzerine kapalı oturum gerçekleştirildiğini belirten Erhürman, “Kapalı oturum talebi gelince, beklentimiz açıkça söylenemeyecek bazı konuların ele alınmasıydı. Ancak, daha önce basında yapılan açıklamaların ötesine geçilmedi, farklı hiçbir şey söylenmedi” dedi. Oturumun başında, bir usul kararının, hükümete mensup milletvekilleri tarafından oy çokluğuyla kabul edildiğinin altını çizen Erhürman, milletvekillerinin soru sormasının engellendiğine dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Bu, kesinlikle anlaşılır bir durum değil. Parti başkanları olarak zaten kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığındaki toplantıya katılmış ve görüşlerimizi paylaşmıştık. Ancak milletvekillerinin soru sorma hakkının baştan teminat altına alınarak engellenmesi kabul edilemezdi” diye konuştu. “Sayın Tatar’ın Meclis’e gelmesinin ne anlam taşıdığı anlaşılamadı” diyen Erhürman, oturumun kapalı yapılmasının da hiçbir anlamının olmadığına işaret etti.

“Yaratılmaya çalışılan zafer algısı gerçeği yansıtmıyor”

Toplantıda İran-İsrail çatışması gibi bölgesel gelişmelerin konuşulduğunu kaydeden Erhürman, “Sayın Hristodulidis, Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın adada yaşayan herkes adına karar verme hakkına sahip değildir. Kıbrıs Rum halkı ne kadar egemense, Kıbrıs Türk halkı da o kadar egemendir” dedi. “Egemen eşitlik” diye diye, Hristodulidis’in egemenliği yalnız başına kullanmaya başladığına işaret eden Erhürman, “Kurduğu ittifaklar, adanın tamamı açısından güvenlik riski oluşturmaktadır” dedi. Toplantıda mülkiyet meselesinin de gündeme geldiğini vurgulayan Erhürman, “Sayın Tatar’ın konuşması üzerine, AİHM kararının bir "zafer" anlamı taşımadığını, aksine 2005 yılında kurulan TMK’nın (Taşınmaz Mal Komisyonu) sağlam yapısında bir gedik açtığını ifade ettik. Bu bizim açımızdan sevindirici bir gelişme değildir. TMK, Talat döneminde kurulmuş bir komisyondur ve en son isteyeceğimiz şey, bu yapının zedelenmesidir. Yaratılmaya çalışılan “zafer” algısı gerçeği yansıtmamaktadır” dedi. Ersin Tatar’ın dile getirdiği "iki devletlilik" yaklaşımına da değinen Erhürman, söz konusu yaklaşımın dünyada “çözümsüzlük çözümdür” şeklinde anlaşıldığının altını çizdi. Milletvekillerinin toplantıda soru sorma hakkının dahi ellerinden alındığını yineleyen ve eleştirilerde bulunan Erhürman, “Toplantının kapalı oturumla yapılmasının gerekçesi, kimse tarafından anlaşılamamıştır” dedi.