Savaştan kalma mevzide yaşıyor “Ya bana sahip çıkın ya vatandaşlığımı iptal edin

Başkentin göbeğinde ilkel şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışan Oraç, halen savaşın izlerini barındınran mevzide yardım eli bekliyor.

Devrim DEMİR

Uzun yıllar önce Londra’ya göç eden, yaşadığı talihsiz bir olay sonrası geri dönen 50 yaşındaki Ahmet Ersun Oraç’ın yaşam hikâyesi yürek burkuyor.

Başkent Lefkoşa’nın göbeğinde, bir dönem ‘mevzi’ olarak kullanılan bir yerde üç yıldır hayatını devam ettirmeye çalışan Oraç, yaşamını ilkel şartlarda gidermeye çalışıyor.

Askerlerin ‘mevzi’ olarak kullandığı küçük bir alanda savaşın izleri arasında nefes almaya çalışan Oraç, sesini duyurmak için çalınmadık kapı bırakmadı. Mevzi olduğu gerekçesi ile ‘Asker’ ve ‘polis’ tarafından tadilatına izin verilmediği belirtilen yerde kum torbaları bile bulunyor.

Üç yıl önce ülkeye kesin dönüş yapmak zorunda kalan Oraç, Londra’da ‘yanlışlıkla’ vurularak büyük ameliyatlar geçirdiğini aktardı.

Yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojik olarak ciddi sıkıntılarla boğuştuğunu da ifade eden Oraç, YENİDÜZEN aracılığı ile yardım istedi.

Duvarlarda kurşun izleri, topraklarda canlı mermiler…

Oraç, “Hala duvarlardan canlı mermi çıkarıyorum. Daha öncekileri askere vermiştim ama elimde olan canlı mermilerin bir işe yaramadığını söylediler. Burada sadece gün içinde aydınlık var, gece olunca karanlığa gömülüyorum” dedi.

Yaşam alanı hastalık saçıyor…

Mevzide kurduğu dünyasında üç yıldır sesini duyurmaya çalışan Oraç’ın kaldığı yer hastalık saçıyor. Duvarları dökülen mevzi içinde toz toprağa karışan eşyaları kullanmak zorunda kalan Oraç, “Defalarca Ersin Tatar ile görüşmek istedim, ya numaramı aldılar geri gönderdiler ya da beni kapıdan çevirdiler. Yaşadığım yer sağlık koşullarından yoksun. Bulaşığımı yıkayacak suyum her zaman yok, banyom ve tuvaletimi aynı yerde yapıyorum. Duvarlar mermi delikleri ile dolu olduğu için kaç kez komşular beni şikâyet etti. Gidecek yerim yok, ben Kıbrıs insanıyım bana kim sahip çıkacak? Geceleri üşüyorum, soğuk sularla banyo yapıyorum, hastalıktan her gün bir avuç ilaç içiyorum” sözlerini kullandı.

“Ya bana sahip çıkın ya vatandaşlığımı iptal edin”

Yaklaşık 25 sene İngiltere de yaşadığını anlatan Ahmet Ersun Oraç, Londra’da başkası sanılarak vurulduğunu ciddi ameliyatlar geçirdiğini yapılan uzun soruşturmalar sonucu ‘yanlışlıkla’ vurulduğunu polisin tespit ettiğini ancak suçluların bulunmadığını anlattı.

Oraç, yaşadığı travma nedeniyle ülkeye kesin dönüş yaptığını Sosyal Yardım’dan 2 bin TL maaş aldığını söyledi.

Aldığı maaşla hiçbir şekilde yaşamını sürdürmediğini bu nedenle mevziliğe sığındığını ifade eden Oraç, “Ben Kıbrıslı Türk vatandaşıyım. Sadece bu ülkede kendi insanı sahip çıkılmıyor. Ya benim vatandaşlığımı iptal edin ya da beni mühürleyin Rum tarafına verin. Böyle yaşamak istemiyorum” sözlerini kullandı.

Ahmet Ersun Oraç, yıllardır 1963’te askerin mevzi olarak kullandığı kum torbaları içinde yaşıyor

Mevzilik alanı içinde yatıp kalkan Oraç, tuvalet ve banyo ihtiyacını da ilkel şartlarda karşılıyor

Ahmet Ersun Oraç, hala savaşın izleri duran mevzilikte, canlı mermi çıkan duvarlar arasında yardım eli bekliyor