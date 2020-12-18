Sıcak bir odası oldu, yardım eli uzandı

Devrim DEMİR

YENİDÜZEN’in gündeme getirdiği Ahmet Ersun Oraç’a yardım eli uzandı. Lefkoşa Yediler Mahallesi'nde savaştan kalma mevzi içinde yaşayan Oraç’a yardım için kollar sıvandı.

Lefkoşa Yediler Mahallesinde savaştan kalma bir mevzi içinde ilkel şartlarda yaşam mücadelesi veren Ahmet Ersun Oraç’ın dramını YENİDÜZEN gündeme getirmişti.

“Ya bana sahip çıkın ya vatandaşlığımı iptal edin” başlıklı haberin ardından duyarlı bazı vatandaşlar ve Evkaf Oraç’ın yardımına koştu.

İlkel ve sağlıksız şartlarda kullandığı banyo ve tuvaletin yapımı için yardımsever bir vatandaşın işe koyulduğunu söyleyen Oraç, mevzinin yıkılması için Evkaf İdaresi’nin harekete geçtiğini anlattı.

“Uzun zamandan sonra sıcak ve rahat uyudum”

YENİDÜZEN’e konuşan Ahmet Ersun Oraç, haberin hemen ardından bazı vatandaşların kendisine ulaştığını anlatarak, yeni bir yatak ve soba ulaştırdıklarını anlattı.

Bir çok kişinin yaptığı duyarlı davranış nedeniyle oldukça mutlu olduğunu ifade eden Oraç şu şekilde konuştu:

“Haber çıktıktan hemen sonra olaya duygusal bakanlar beni aradı. Yeni bir yatak, sobam var artık. Uzun zamandan sonra sıcak ve rahat uyudum. Tuvalet ve banyonun yapılması ile ilgili devreye girdiler yılbaşı gelmeden biteceğini tahmin ederim. Sıcak bir yerde, daha iyi koşullarda banyo yapacağım için çok mutluyum. Bu zamanda hala duyarlı insanların olması, çıkan haberlere tepkisiz kalmaması beni çok sevindirdi” dedi.

Mevzi için ‘Evkaf’ devrede…

Savaştan kalma bir mevzi içinde yaşamını bin bir güçlükle sürdürmeye çalışan Oraç, “Evkaf Dairesi de haberle ilgilendi. Mevzinin yıkılacağını ve artık içeriye soğuk girmeyecek bir odam olacak. Lefkoşa Türk Belediyesinden de bir gelip fotoğraf çekti ama daha sonra haber gelmedi. Buradan Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a da söylemek istediğim vatandaşını sadece oy için görmesin. Seçim zamanı kapı kapı gezip saraya girdikten sonra vatandaşını unutmasın. İyi ki iyi insanlar var, dilerim benim gibi aynı durumda olan insanlar da seslerini duyurup çaresizlikten kurtulur. İlgilenen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Oraç’ın kaldığı mevziliğin yıkılması için ‘Evkaf’ devreye girdi