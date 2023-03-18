“Savaşları başlatan dövmeliler değil, takım elbiseliler… Biz dövme sevenler dünyayı kirletmiyoruz, güzelleştiriyoruz”

Batuhan BORAKAN

Aykut Güçveren, 26 yıldır dövme sanatçılığı ile uğraşan, Kıbrıs’ın kuzeyinin en bilinen ‘dövmeci’lerinden biri…

Kıbrıs’ta eğitimini tamamlayıp İstanbul’a dövme eğitimi için giden Aykut Güçveren, dövmeciliğe sağlığının el verdiği kadar devam edeceğini söylerken, dövmenin sadece sanat değil tutku olduğunu da ifade ediyor…

"İlk dövme makinemi arkadaşımla beraber yaptık"

İlk dövme makinesini meslektaşı Özel ile yaptığını anlatan sanatçı Güçveren, 1997 yılında adadaki ilk 2 dövmecinin kendilerinin olduğunu da hatırlatıyor…

1997 yılında adadaki ilk iki dövmeciden bir tanesi olan Güçveren , “Ülkemizdeki dövme sanatçılarının çoğunu ben yetiştirdim, meslek sahibi ve sanatkar yaptım ayrıca uluslararası çapta ödül almış sanatçılar da yetiştirdim” diyor.

Aykut Güçveren “Herkes dövme sanatçısı olabilir mi?” sorusuna “Güzel bir eğitim, çizim, sabır, izlemek ve usta-çırak ilişkisi çok önemli, kullanılacak dövme ekipmanlarının kalitesinin iyi olması gerekir sadece bunlar değil bir dövmecinin sağlık bilgisi de olması gerekiyor, bunları ben zaman içerisinde edindiğim tecrübelerle öğrendim, benim verdiğim eğitim bir dövmeciyi meslek hayatına 5-0 önde başlatır” dedi.

"Dövme yaptırmayı 25 yaş üzeri kişilere tavsiye ediyorum"

Güçveren dövme yaptırmak isteyenlere, özellikle de gençlere mesaj verdi:

“Dövme yaptırmayı 25 yaş üzerindeki bireylere tavsiye ediyorum, çünkü 25 yaşındaki bir bireyin duygu ve düşüncelerinin kolay değişmeyeceğine inanıyorum. Çoğu genç dövmeyi moda olduğu için veya herhangi bir ünlüde olduğu için yaptırmak istiyor. Çok kişinin de bu sebeplerden dolayı pişman olduğunu gördüm bu yüzden dövme yaparken kişi kendi için anlam ifade eden bir dövme yapmalıdır”.

"Toplumda dövmeli kişilere serseri gözüyle bakılıyor!"

Dövmeli kişilere toplum içerisinde “SERSERİ” yakıştırması yapıldığına değinen sanatçı Güçveren, “Dünyada savaşta olan ülkelere baktığımızda savaşı başlatan dövmeliler değil, takım elbiselilerdir Biz dövme sevenler dünyayı kirletmiyoruz, güzelleştiriyoruz” dedi.

"Dövme yaptıracak kişiler vücudunu merdiven altı dövmecilere emanet etmesin!"

Dövme yaptırmak isteyen kişiler, kendilerini hiçbir dövme eğitimi almamış kişilere emanet etmemesi konusunda uyaran Güçveren, “Dövmecilerin kazandığı parayı hesaplayıp makine alan ve sosyal medya mecralarından video izleyerek dövmeye yapmaya çalışan kişiler var, böylelikle yaptıran kişiler sağlık sıkıntısı yaşıyor bunu çok görüyoruz” dedi.