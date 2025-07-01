Sarro: “Doğal yaşam alanı yapmamız, devamlı olarak zorlaştırılmaya çalışılıyor”

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Rana Sarro, Güzelyurt İlçesi’ne bir doğal yaşam alanı kazandırmak için yıllardan beri mücadele verdiklerini ancak belediyeden arzuladıkları desteği göremedikleri söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

Yazılı açıklamasında, belediyenin aylar sürecek telleme projesi ve ruhsat talep ettiğini söyleyen Sarro, “Bu doğal yaşam alanı, ülkede ikinci olacak. İlki Alsancak’ta bulunuyor. Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’in gönüllü olarak bu bölgeyi tellediğini ve hazır hale getirdiğini biliyoruz. Biz, kimseden bir şey beklemiyoruz. Desteğiniz yok, köstek olmayın” diye konuştu.

En az bir yıl süren bu tip yasal prosedürleri başka bir arazi için bir yılda tamamladıklarına değinen Sarro, “O arazimizde tüm yasal onaylar ve izinler alınmasına rağmen, bir şahsın kaçak evi gerekçesiyle belediye tarafından keyfi olarak ruhsat verilmedi.” ifadelerini kulandı.

“Doğal yaşam alanı bir hayır işi faaliyetidir. Ev veya iş yeri yatırımı değildir. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var ve yükümüz çok ağırdır.” şeklinde konuşan Sarro, hayır amaçlı yapacakları faaliyete destek olmayanların köstek olmaktan vazgeçmesini istedi.