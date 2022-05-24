Sarpten: “Hayat ormanı vinçlerden kurtuluyor!”

Biyologlar Derneği Eski Başkanı Hasan Sarpten, Girne dağlarının kuzey yamacında site yapımı için tahrip edilen, iş araçları ile çalışma başlatıldıktan sonra çevreci örgütlerin ve halkın çok sert tepkisi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla orman arazisi olarak ilan edilen 74 dönümlük arazide olan vinçlerin sökülmeye başlandığını duyurdu.

Büyük mücadele sonucu söz konusu alanın betonlaşmasının engellendiğini anımsatan Sarpten, “Halkın ortak dayanışmasının karşısında hiçbir güç duramaz” dedi.

Hatırlanacağı üzere, 5 sivil toplum örgütü Girne dağlarının kuzey yamacında Güven-Yapı tarafından site yapımı için tahrip edilen, iş araçları ile çalışma başlatıldıktan sonra çevreci örgütler ve halk çok sert tepki göstermiş, bunun üzerine hükümet burayı Bakanlar Kurulu kararıyla orman arazisi olarak ilan etmek zorunda kalmıştı. Orman arazisi ilan edilen 74 dönümlük araziyi Mart ayında ağaçlandırmaya gitmiş, aynı alanda toplanan Güven-Yapı Kooperatifi üyeleri bunun yasal olmadığını ileri sürmüştü.

Sarpten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

“Büyük bir mücadele sonucu betonlaşması engellenen ve ardından orman alanı ilan edilen bölgede uzun süredir inatla ve ısrarla kaldırılmayan devasa vinçler birer birer sökülmesi başlandı. Halkın ortak dayanışmasının karşısında hiçbir güç duramaz. Ne mutlu bize ki, "Hayat Ormanı"nın Girne'ye bir nebze de olsa hayat vermesinin önünde hiçbir engel kalmadı.”