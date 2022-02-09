Sarıçizmeli: “Belediye meclis üyelerimizin hiçbiri pazarlığa girmedi”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Şehir Plancıları Odası’nın, Mehmetçik İmar Planı konusundaki açıklamasına yanıt verdi.

“Şehir Plancıları Odası’nın basın bildirisinde iddia ettiği gibi belediye meclis üyelerimizin hiçbiri kendi arazileri üzerinde pazarlığa girmemiş, böyle bir talepte bulunmamıştır” diyen Sarıçizmeli, ilgili odadan, bu koşulu sunan meclis üyelerinin isimlerini basınla paylaşmalarını ya da belediyeden özür dilemelerini talep etti.

Sarıçizmeli yaptığı yazılı açıklamada, Şehir Plancıları Odası’nın, Mehmetçik İmar Planı konusundaki mücadelelerine gölge düşürmeye çalıştığını savunarak, eksik bilgiden kaynaklandığına inandığı odanın açıklamasını yanıtladı.

Mehmetçik’te yapılaşmayı çevre dostu olacak şekilde yeniden düzenleyecek imar planı için verdikleri mücadeleye işaret eden Sarıçizmeli, 2018 yılında Şehir Planlama Dairesi ile istişare içerisinde başlattıkları plan sürecinin ülkeye örnek şekilde yürütüldüğünü ve imar planına tüm kesimlerin katılımıyla son şeklinin verildiğini belirtti.

Belediyenin, planın maddi ve manevi gereksinimlerini üstlendiğini kaydeden Cemil Sarıçizmeli, bölge halkının arzuları, tüm sivil toplum örgütlerinin hassasiyetleri ve devlet dairelerinin görüşleri çerçevesinde planın şekillendirildiğini ve kabul gördüğünü ifade etti.

Cemil Sarıçizmeli, planın ilerleyip hayata geçirilmesi için 29 Eylül-7 Ekim 2021 tarihleri arasında Birleşik Kurul’a toplantı çağrısı yapılana kadar Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesinde çadır eylemi gerçekleştirildiğini de hatırlattı.

“Mehmetçik İmar Planı ile ilgili yürüdüğümüz yolda, ilgili tüm kesimlerin görüşlerini almaya, herkesi kucaklamaya ve konsensüs sağlamaya büyük önem verdik” diyen Sarıçizmeli, Birleşik Kurul’un toplanması çağrısıyla sonlandırılan çadır eyleminin ardından 12 Ekim 2021 tarihinde Mehmetçik İmar Planı Birleşik Kurul sürecinin resmi olarak başlatıldığına işaret etti.

27 Ekim 2021 tarihinde Birleşik Kurul’a imar planının son şeklinin sunumunun yapıldığı gün belediyenin ek taleplerde bulunduğunu ifade eden Sarıçizmeli, “Bu taleplerin mümkün olduğu ve yapılabileceği bizlere yetkili organlar tarafından iletilmiş ve belediye idaremiz bu çerçevede karar üretmiştir” ifadelerini kullandı.

“Şehir Plancıları Odası’nın basın bildirisinde iddia ettiği gibi belediye meclis üyelerimizin hiçbiri kendi arazileri üzerinde pazarlığa girmemiş, böyle bir talepte bulunmamıştır” diyen Cemil Sarıçizmeli, ilgili odadan bu koşulu sunan meclis üyelerinin isimlerini basınla paylaşmalarını ya da belediyeden özür dilemelerini talep etti.

“Zan altında bırakılmamız kabul edilebilir değil”

Mehmetçik İmar Planı’nın Birleşik Kurul’dan “koşullu” evet almasının odanın kendileriyle diyalog kurmamasından kaynaklandığını belirten Sarıçizmeli, şunları kaydetti:

“İletişim kurmak ve çözüm üretme yolunu seçmek yerine kapıları yüzümüze kapatan Şehir Plancıları Odası ve yönetiminin yaptığı açıklamadaki suçlamalarıyla bizleri zan altında bırakması kabul edilebilir değildir.”

“Belediye meclisinden koşulsuz oy birliği”

Sarıçizmeli, Şehir Plancıları Odası’nın basın açıklaması sonrasında 7 Şubat’ta toplanan Mehmetçik Belediyesi Meclisi’nin, 3 Aralık 2021 tarihli toplantısında aldığı “koşullu evet” kararını iptal edip plana hiçbir koşul koymadan, Birleşik Kurul’a sunulduğu şekliyle yayınlanması için “oy birliğiyle evet” deme kararı ürettiğini ifade etti.

Cemil Sarıçizmeli, kararın, Şehir Planlama Dairesi’ne iletildiğini, dairenin ise dün planın yayınlanması için yazısını ilgili bakanlığa gönderdiğini bildirdi.

“Planın yayınlanması için mücadele vereceğiz”

“Mehmetçik İmar Planı’nı titizlik ve inançla yöneten belediyemiz, üzerine düşen bütün görevleri layıkıyla yerine getirmiştir” diyen Sarıçizmeli, şunları belirtti:

“Şimdi artık planın yayınlanması için mücadele vereceğiz. Aynı mücadele ve inancı Şehir Plancıları Odası’nın da vermesini ümit eder, ülkemizin tüm alanları imar planına kavuşana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyurmak isteriz.”

Sarıçizmeli yazılı açıklamasında, 7 Şubat 2022 tarihli Mehmetçik Belediyesi Meclis kararlarına ve 8 Şubat 2022 tarihli Şehir Planlama Dairesi yazısına da yer verdi.